Украинские силовики нарушили предновогодний "режим тишины"

Украинские силовики обстреляли Докучаевск и северный пригород Донецка из БМП, несмотря на объявленный предновогодний "режим тишины".

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Режим прекращения огня начал действовать в Донбассе с 00:00 часов в субботу по киевскому времени (час ночи в Москве). Тогда же стороны подтвердили свою приверженность Минским соглашениям.

В то же время в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках уже зафиксировали новые обстрелы со стороны украинских военных. В народной милиции ЛНР сообщили, что в субботу после полудня в районе Фрунзе и Калиновки силовики вели обстрелы позиций ополченцев из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. В ДНР сообщили, что на направлениях Горловки и Ясиноватой ВСУ ведут огонь из минометов и стрелкового оружия, передает ТАСС.