Пучдемон считает свое возвращение в Испанию "естественным"

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон хочет вернуться в Испанию к 23 января 2018 года. Политик призывает власти позволить ему приехать к открытию сессии парламента автономии, чтобы занять пост главы Женералитета.

Сам Пучдемон считает свое возвращение "естественным". Отказ в приведении к присяге, считает политик станет нарушением испанской демократической системы.

В четверг в Каталонии прошли парламентские выборы, в которых победили политические силы, выступающие за независимость Каталонии от Испании. Коалиция "Вместе за Каталонию" Карлеса Пучдемона получила 34 места в парламенте.

14 декабря бельгийский суд официально прекратил дело по экстрадиции экс-главы Каталонии в Испанию в связи с аннулированием европейского ордера на его арест. В то же время национальный ордер на арест каталонского политика остается в силе, передает ТАСС.

1 октября в Каталонии состоялся референдум по вопросу о выходе из состава королевства. Более 90 % каталонцев высказались за независимость автономии. Мадрид отказался признавать результаты референдума, лидер Каталонии Пучдемон и четверо его помощников уехали в Брюссель.