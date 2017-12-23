Фигуристка Загитова в отсутствие Медведевой выиграла чемпионат России

В Санкт-Петербурге выступлением одиночниц завершилась соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию. Победительницей стала 15-летняя уроженка Ижевска Алина Загитова.

По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 233,59 балла. Второе место заняла Мария Сотскова (221,76), третьей стала Алена Косторная (216,57). В турнире не смогла принять участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая в данный момент восстанавливается после травмы ноги и готовится к чемпионату Европы в Москве. Таким образом, на чемпионате Европы от России выступят Загитова, Сотскова и Медведева, если ее кандидатуру одобрит исполком Федерации фигурного катания на коньках России.

Таким образом, определились все победители чемпионата России. В соревнованиях спортивных пар победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в танцах на льду первыми стали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловбев, а у мужчин-одиночников первенствовал Михаил Коляда. 24 декабря пройдут показательные выступления.