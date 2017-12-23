Стрельба в Пенсильвании: мужчина нападал на полицейских

В американском городе Гаррисберг (штат Пенсильвания) мужчина пытался застрелить двух полицейских и был убит.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное в субботу на сайте прокурора округа Дофин, ЧП случилось накануне. Сперва 51-летний Ахмед Аминамин Эль-Мофти, который недавно побывал на Ближнем Востоке, несколько раз выстрелил в сотрудника полиции. Несколько пуль попали в служебный автомобиль.

Примерно через полчаса Эль-Мофти совершил второе нападение. Он открыл огонь из двух пистолетов по сотруднице полиции штата, которая также находилась в служебной машине. Женщина получила ранение. Нападавший попытался ее преследовать, но на место прибыли другие полицейские, завязалась перестрелка, в которой Эль-Мофти был убит. Какими мотивами руководствовался мужчина, пока не известно.