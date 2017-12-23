В Женеве Яценюка задержали, но быстро отпустили

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк был остановлен на паспортном контроле в аэропорту Женевы (Швейцария) по запросу РФ. Ранее Яценюку предъявляли обвинения в участии в боевых действиях в Чечне.

Через десять минут мужчину, который летел с маленькой дочерью, отпустили. Но предупредили, что аналогичная ситуация возможна при вылете.

Полиция и миграционная служба Международного аэропорта Женевы от комментариев воздержались.

О случившемся написала в Facebook пресс-секретарь партии "Народный фронт" Ольга Лаппо.

В марте этого года Городской суд Ессентуков вынес решение о заочном аресте Яценюка, "в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск".

Имя Яценюка фигурировало в материалах уголовного дела, рассматриваемого в 2015 году Шатойским районным судом Чеченской республики по фактам нападения на российских военнослужащих в 1994-1995 годах и 2000 году на территории Чечни.