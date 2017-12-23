Гамшик побил неаполитанский рекорд Марадоны

Гамшик побил неаполитанский рекорд МарадоныЧитайте нас в Telegram
Словацкий полузащитник неаполитанского футбольного клуба Марек Гамшик превзошел рекорд легендарного аргентинца Диего Марадона по забитым мячам за команду. Теперь рекорд клуба составляет 116 голов, Марадона забил 115..
Гамшику удалось забить в победном домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу против "Сампдории". "Наполи" по ходу матча уступал со счетом 1:2, но смог вырвать волевую победу – 3:2. В концовке игры неаполитанцы остались в меньшинстве, но все равно смогли довести встречу до победы.
Этот результат позволил "Наполи" гарантировать себе лидерство в турнирной таблице после 18 туров, а активе неаполитанцев 45 очков. У ближайшего преследователя – туринского "Ювентуса" - на четыре очка матча, но еще есть игра в запасе.
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