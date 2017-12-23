Слуцкий: Для возвращения российских офицеров в Донбасс нужно прекратить провокаации

Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо прежде всего прекращение провокаций со стороны Киева, заявил глава комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Странам Запада парламентарий посоветовал не ограничиваться пустыми призывами, а добиваться реального выполнения Киевом своих обязательств по Минским соглашениям.

Кроме того, Слуцкий напомнил, что на этой неделе Евросоюз продлил антироссийские санкции, и для обоснования этого решения вновь использовался "украинский вопрос".

В этой связи депутат предложил Западу перестать обвинять во всем Россию и принимать адекватные меры воздействия на Киев, "который откровенно саботирует "Минск-2", передает РИА Новости.

Ранее в субботу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение о том, что Россия может вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, если он станет дееспособным органом.

Комментируя требование канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона вернуть российских офицеров СЦКК, сенатор подчеркнул, что в Европе понимают, что без России мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в принципе невозможно.