Алина Загитова: победа на чемпионате России придала мне уверенности

Чемпионка России-2017 по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свою победу на турнире в Санкт-Петербурге. Она заявила, что довольна своими баллами, а после победы стала увереннее в себе.

"Произвольной программой я довольна. Рада, что смогла показать хорошее катание, то, над чем мы работали с тренерами, — сказала Загитова, которую цитирует РИА Новости. — Баллами очень довольна и рада, что заняла первое место".

"Конечно, я рада, что стала чемпионкой России, — продолжила 15-летняя спортсменка. — Для меня этот старт очень важный, и я, наверное, не думала, какое место я займу на этом чемпионате. Я думала о том, как реализовать наработанное с тренерами. Но после этого результата я стала увереннее в себе".