Канцлер Австрии: Турции нет места в Евросоюзе

Турции нет места в Евросоюзе. Вопрос о вступлении должен быть закрыт. Такое заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому изданию Bild, сообщает "Россия 24".

По мнению Курца, власти Турции нарушают права человека, значит, не могут претендовать на членство в ЕС. Также канцлер отметил, Анкара оказывает сильное влияние на турецкое сообщество в Австрии и Германии, что дестабилизирует обстановку в этих странах.

Ранее коалиция консерваторов и правых представили план работы на ближайшие пять лет. Согласно ему, Вена будет искать единомышленников, чтобы помешать Турции присоединиться к Евросоюзу. Турецкий МИД выразил протест против заявленной программы.