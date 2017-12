Александр Радулов принес победу "Далласу" в матче с "Нэшвиллом"

В очередном матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" принимал у себя дома "Нэшвилл Предаторз". Ни в основное, ни в дополнительно время команды не смогли выявить победителя. В буллитной же серии точный бросок Александра Радулова стал победным для "Звезд".

Уже на первой минуте периода российский защитник "Хищников" Алексей Емелин открыл счет в этом матче. До перерыва команды обменялись заброшенными шайбами. Во второй двадцатиминутке хозяева площадки, отличившись дважды, вышли вперед. Однако Райан Джохансен в третьем периоде перевел игру в овертайм.

В дополнительное время соперникам отличиться не удалось. А в серии послематчевых бросков свое веское слово сказал российский форвард "Далласа" Александр Радулов. Его буллит оказался победным. Итоговый счет - 4:3 в пользу "Звезд".

This just in, @RADUL22 has officially made the naughty list. pic.twitter.com/eWZZ6hmNgS