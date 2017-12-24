"Молодежка" Брагина провела последнюю контрольную игру перед чемпионатом мира

В субботу, 23 декабря, молодежная сборная России под руководством Валерия Брагина провела последнюю контрольную игру перед чемпионатом мира по хоккею с шайбой. Наставник нашей команды оценил действия хоккеистов и высказался по поводу состава "молодежки" на мировое первенство.

В матче против сборной Словакии подопечные Брагина проигрывали после двух периодов 0:2. Однако в третьем периоде сумели сравнять счет, а по буллитам вырвать победу. "Тяжело входили в игру. Последствия серьезной работы, которая велась в ходе подготовки. Но самое главное, что смогли перестроиться, добавить и сравнять счет", — приводит слова тренера пресс-служба Федерации хоккея России.

Кроме того, Брагин прокомментировал ситуацию с составом россиян, которые в ближайшее время отправятся на молодежный чемпионат мира. "По составу осталось принять решение по 2-3 позициям. Сейчас все обсудим и объявим ребятам", — заявил хоккейный специалист.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд пройдет с 26 декабря 2017 года по 5 января 2018 года в американском Буффало.