Авария в Коми: число пострадавших возросло до 12

В Коми выясняют причины аварии туристического автобуса. Он съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали 12 человек, в том числе трое детей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Врачи говорят, пациенты получили травмы легкой и средней степени тяжести. У многих ушибы и небольшие травмы.

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Известно, что автобус ехал из Великого Устюга в Пермь. В салоне находились 50 человек — водитель и пассажиры. По предварительным данным, причиной аварии могла стать скользкая дорога, передает телеканал "Россия 24".

Между тем, следователи начали проверку по факту аварии. На место происшествия выезжал руководитель Сысольского следственного отдела. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются пассажиры автобуса, сообщает ТАСС.