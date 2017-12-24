Жозе Моуринью: мы не реализовали сказочные моменты

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал игру своей команды против "Лестера". Напомним, что манкунианцы упустили победу на 94-й минуте встречи, имея на одного игрока больше. Португальский наставник "Красных дьяволов" упрекнул своих футболистов в детских ошибках.

Моуринью считает, что после второго гола его команда могла забивать еще несколько мячей. Однако не реализовала свои моменты. "На последней минуте игроки утратили способность анализировать игру", — цитирует тренера Sports.ru со ссылкой на BBC.

"Нельзя совершать детские ошибки. Нельзя терять мяч так легко. Нельзя вести себя по-детски в чужой и своей штрафных. Нас наказали, и мы потеряли два очка", — добавил он.

Благодаря ничейному результату матча "Манчестер Юнайтед" – "Лестер" (2:2) лидер чемпионата "Манчестер Сити" увеличил отрыв от "Красных дьяволов" до 13 очков. Теперь у подопечных Хосепа Гвардиолы 55 турнирных баллов. Команда Моуринью идет второй с 42 очками. Замыкает ведущую тройку английской Премьер-лиги "Челси" (39).