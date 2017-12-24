Украинские военные обстреляли окраины Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли окраины Донецка из минометов, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики. По его словам, киевские силовики обстреляли район села Веселое из минометов. Всего по территории ДНР было выпущено десять 120-миллимитровых мин и шесть — калибром 82 миллиметров, передает "Интерфакс".

20 декабря участники Контактной группы договорились о режиме тишины. Перемирие назвали "рождественским" или "новогодним", так как оно приурочено к праздникам.