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24 декабря 201710:50

ДТП в Коми: автобус вел злостный нарушитель ПДД
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Стали известны подробности ДТП в Коми, в котором пострадали пассажиры экскурсионного автобуса. Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Коми, водитель автобуса за год пять раз нарушил Правила дорожного движения. Он забывал пристегнуть ремень безопасности, не пропускал пешеходов и игнорировал дорожные знаки.

По мнению инспекторов, в этот раз водитель не выбрал безопасную скорость. В результате Mercedes 1998 года выпуска съехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадали 12 из 50 пассажиров. Пять взрослых и один ребенок госпитализированы.

Техническое состояние автобуса выясняется, но уже известно, что проезжая часть была обработана противогололедными реагентами, пишет ТАСС.

Экскурсионный автобус следовал по маршруту Великий Устюг — Чебоксары — Казань — Пермь.

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