Игрок "Тоттенхэма" Кейн повторил рекорд Ширера в Англии

Нападающий "Тоттенхэма Хотспур" Гарри Кейн повторил достижение Алана Ширера. Кейн догнал Ширера по количеству забитых мячей в английской премьер-лиге.

В субботу "шпоры" нанесли поражение Бернли" со счетом 3:0. Автором всех трех мячей стал Кейн. За год он сделал седьмой хет-трик, а его общее количество забитых мячей составило 36 — столько же голов было у Ширера в 1995 году, когда он выступал за "Блэкберн".

При этом форвард может и установить новый рекорд, поскольку год "Тоттенхэм" еще не закончил. "Шпорам" 26 декабря предстоит встретиться с "Саутгемптоном".