"Реал" собрался расстаться с Бензема после проигрыша "Барселоне"

Поражение мадридцев в домашнем матче от "Барселоны" со счетом 0:3 заставило руководство "Реала" задуматься об изменениях в составе команды. Уже во время зимнего трансферного окна "Королевский клуб" может расстаться с французским форвардом Каримом Бензема.

Нападающий "сливочных" провел в нынешнем сезон 12 матчей в чемпионате Испании, записав на свой счет два мяча и три голевые передачи. После поражения от принципиального соперника руководство клуба приняло решение избавиться от француза, информирует "Спорт-экспресс" со ссылкой на Don Balon.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" заинтересован в услугах форварда сборной России и "Краснодара" Федора Смолова.