Россельхознадзор проверит турецких производителей томатов

Специалисты Россельхознадзора за пять дней проверят несколько производителей томатов в Турции. По результатам инспекции будет решено, соответствует ли продукция санитарным требованиям в России. Эксперты пробудут в Турции с 24 по 29 декабря.

Как сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, точное число проверяемых ферм определят на месте.

На сегодняшний день Турция поставляет в Россию томаты трех производителей. В ноябре таможню прошла первая легальная партия весом 19,4 тонны.

По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, Россия не против увеличить объемы поставок турецких томатов с 50 тысяч тонн до предкризисных величин. Ранее Турция поставляла в Россию ежегодно до 360 тысяч тонн томатов.