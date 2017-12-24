Володин призывает СМИ сдержанно освещать деятельность террористов

Средства массовой информации должны проявлять "сдержанность в вопросе информационного нагнетания", так как оно способно спровоцировать экстремистские настроения в обществе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на проходящей в Исламабаде первой региональной межпарламентской конференции по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. В ней также участвуют главы парламентов Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции, Китая и России.

По словам Володина, чтобы нанести террористам поражение на идеологическом фронте, необходимо создать в обществе атмосферу неприятия идей экстремизма. Одним из шагов в этом направлении, по его словам, и могло бы стать принятие в рамках ООН концепции "добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц".

К этой работе, по его словам, важно привлечь институты гражданского общества, религиозных лидеров и экспертное сообщество, передает ТАСС. В качестве примера Володин назвал успешный опыт по созданию в России законодательной базы, позволяющей осуществлять досудебную блокировку ресурсов в сети Интернет, пропагандирующих терроризм.