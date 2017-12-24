Путин уверен: впереди страну ждут победы

Уходящий был трудным, но и счастливым, тревожным, но и более спокойным, чем во многих других странах, привыкших мнить себя образцом. В бурунах мировой политики Россия оставалась островом безопасности. В то же время наш голос и наши действия в мире были очень весомы. Но прежде всего Россия, конечно же, жила своей внутренней повесткой. Экономическая рецессия позади, и страна перешла к росту.

Важная итоговая новость этого года – заявка президента РФ Путина на участие в президентских выборах года будущего. Путин не идет от какой-либо одной политической партии — он президент всех. И эта неделя стала показательной, о чем свидетельствуют встречи российского лидера.

23 декабря Путин сыграл в хоккей на Красной площади. Хоккеисты ударом клюшек о лед приветствовали игрока под номером 11 — президента Путина. На катке под стенами Кремля состоялся новый матч Ночной хоккейной лиги. Путин, Шойгу, Буре, Фетисов, Бутман — азарт и эмоции. Голос губернатора Тульской области — вратаря Дюмина — разносился по всей Красной площади.

За матчем наблюдали сотни случайных зрителей — жителей и гостей столицы. Игрок Путин постоянно атаковал. Зная, кто на них надвигается, другие игроки, впрочем, старались не поддаваться.

Во время небольшого перерыва — чай и кофе, фотографирование с работниками кафе и гостями и — снова в бой.}

… Путин гонит и забивает, болельщики кричат, итог игры — 9-3 — победа команды Путина!

На съезде партии "Единая Россия" Путин заявил:

- Мы будем идти от победы к победе. Так и будет!

Это президент, конечно, уже о победах страны, которые, он уверен, снова ждут Россию.

На этой неделе Путин фактически очертил контуры свой программы как кандидата на пост президента: прорыв, рывок страны в будущее, которые возможны при сохранении того фундамента, что уже выстроен.

"Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, беречь все, даже то скромное, чего мы уже добились, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми. Я вижу в этом и нашу общую с вами задачу, и, конечно, свой личный долг и гражданскую ответственность и как действующий глава государства, и как кандидат в президенты Российской Федерации", — объявил российский президент.

На самом масштабном за всю историю форуме Общероссийского народного фронта Путин подчеркивает: Россия просто обязана достойно ответить на судьбоносные, исторические вызовы.

"Это сбережение и приумножение нашего народа, это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, да всех регионов нашей огромной страны. Мы должны быть лидерами в знаниях, в интеллекте, в социальном и культурном развитии И нам нельзя оступиться, сбиться с выбранного курса, иначе вновь придется все начинать практически с нуля. Здесь, в этом зале, очень много молодых людей. Но все мы от мала до велика, как говорят в нашем народе, все мы должны помнить, что Россия, наш народ, по сути, все наши семьи прошли через очень сложный и слишком трудный период своей истории в предыдущем веке: через революции, войны, кардинальные изменения всего жизненного уклада. Что нам только с вами ни предрекали в начале двухтысячных годов. Это и развал страны, государственный коллапс, это и вымирание нации. И действительно, ситуация была очень сложной, а порой даже критической", – вспоминал Путин.

Тогда были слезы отчаяния и полной беспомощности. Сейчас эти кадры кажутся просто дикими, а ведь так жила вся страна. В Иркутской области — перекрытие дорог, постоянные забастовки, митинги и пикеты. В Ярославле – люди не знали, чем кормить детей. В Мурманской области работу останавливали даже работники скорой помощи, шли голодовки в цехах ядерных заводов. Заканчивали жизнь самоубийством мужчины, которые годами не могли прокормить свои семьи. "Мы рабы? Или все-таки люди?!"- кричали отчаявшиеся жители регионов.

В Приморском крае темнота воцарялась в целых регионах, веерные отключения всего и всех без разбора, даже больниц и школ. Умирающие в обесточенных клиниках дети, замороженные города. Люди с высшим образованием, униженные учителя и ученые были вынуждены торговать на рынках.

"Абсолютно неисполнимые решения, потом ничего не делали и принимали новые на себя обязательства, которые также не исполнялись. Вот по этому пути точно совершенно нельзя идти. Мы помним, к чему это привело. Это привело к тому, что в 2000 году у нас за чертой бедности оказалось свыше 40 миллионов человек, на тот период одна треть населения почти", — говорил на съезде президент.

Люди получали зарплату гробами, хрустальными вазами, банками, кастрюлями.

Офицеры работали дворниками. В Ростовской области отмечалось массовое дезертирство, флот гнил, самолеты стояли на земле.

Из Екатеринбурга докладывали: страна рассыпается на части, губернаторы воюют с Москвой, мэры с губернаторами, чудом сохранившиеся заводы кромсают рейдеры.

И именно тогда наблюдались лучшие отношения с Западом за всю историю.

"Вспомним, после развала Советского Союза мы слышали очень много сладких, хороших речей, но реально нам никто не помогал, да мы и не рассчитывали на это, нам и не нужна никакая помощь со стороны. Мы не только сохранили целостность и суверенитет России, не только успешно прошли трудный путь обновления, но и совершили настоящие прорывы по важнейшим направлениям развития, шагнули далеко вперед и в экономике, и в социальной сфере, и в обеспечении обороноспособности страны", — горячо говорил президент.

"Я, конечно, не был в армии в 1990-х годах, — вспоминает член инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на пост президента РФ, старший летчик авиационного звена ВВС РФ Алексей Ведящев, — но я прекрасно наслышан о том, что было тогда, я служу и вижу то, что происходит в данный момент времени".

Ведящев неоднократно рисковал жизнью во время выполнения боевых вылетов, прикрывал своим СУ-35 президентский самолет во время его приземления на авиабазе Хмеймим.

Ведящев знает: он летает на лучшем самолете не только в России, но и в мире.

Алексей Ведящев вошел в состав инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на пост президента. В составе этой группы люди публичные и не очень, но каждый на своем месте делает свой личный вклад, чтобы Россия стала лучше. Это сейчас о российских it-специалистах говорит весь мир, а ведь начиналась отрасль с контрабандных компьютеров.

"Отечественные разработчики появлялись не благодаря усилиям государства, а скорее вопреки им. С 2000-х годов ситуация меняется, началась системная поддержка отрасли. И сейчас программа цифровой экономики. То есть явное движение в сторону поддержки отрасли ", — утверждает Наталья Касперская, член инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на пост президента РФ.

Молодой, но уже многое доказавший гроссмейстер Сергей Карякин — уроженец Крыма — уверен: те проблемы, которые есть у страны, Путин сможет решить.

"Это именно тот человек, который сделает лучше всех, однозначно. Я обязательно за него проголосую, даже несмотря на турнир", — убежден Сергей Карякин, член инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на пост президента РФ.

"Ведь любому человеку важно, чтобы жизнь была спокойная, чтобы человек представлял, что будет завтра. И если мы будем к чему-то стремиться и что-то улучшать, а не ломать, то, конечно, всем будет лучше", — поддерживает его заместитель главного врача поликлиники №1 Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко, член инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на пост президента РФ.

"Все же делается, я же вижу — делается, иногда трудно, иногда легко. То, что он умеет слышать, то, как он реагирует, как он относится ко всему горячо, для меня это важно, поэтому я целиком поддерживаю", — восклицает народный артист РСФСР Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей России.

"Я же вижу, что он работает без подсказки, без айпадов, без всего. Человек столько держит в голове. И владеет такой информацией. Это очень ценно", — уверяет народный артист России Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

"Просто вот открытие кассы билетов, публика занимает с трех часов ночи, как раньше, в советское время, за колбасой, они пишут на руках номер очереди. Это наше достижение — рождение нового поколения публики, которая приучена ходить на концерты классической музыки. Это удивительное достижение, об этом нужно говорить", — делится народный артист России пианист Денис Мацуев.

"Есть идеи — предлагай. Общероссийский народный фронт — отличный способ помочь в решении проблем своего города или села. Не жаловаться на жизнь в интернете, а самому ее менять", — убежден Павел Зарубин.

Общероссийский народный фронт, созданный Путиным всего 6 лет назад, стал действительно мощной позитивной общественной силой. И бурный всплеск волонтерства, безусловно, один из результатов ставки государства на инициативных, деятельных молодых людей.

"Сильная, устремленная в будущее Россия нужна всем нам. И все зависит только от нас. Спасибо вам большое за поддержку", — поблагодарил Путин. "Когда президент на огромном 15-тысячном стадионе объявил о том, что следующий год будет годом добровольца, конечно, весь стадион взорвался, все хлопали, обнимались-радовались. Миллионы добрых сердец, конечно, это заслужили", — говорит председатель движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук, член инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на пост президента РФ.

В инициативную группу по выдвижению Путина вошел и работник ПАО "ГАЗ" Артем Баранов, который в тот день задал ключевой вопрос и получил ключевой ответ президента:

- Спасибо вам за поддержку, я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации!

"У него сумасшедший график, посмотрите, у него идет сплошное живое общение с людьми, правильно? И это не просто ездит на какие-то специфические мероприятия. Это и многодетные матери, и воины-афганцы, и учителя. Он не понаслышке знает, какие проблемы есть у рабочих", — делится председатель профкома ПАО "ГАЗ" Артем Баранов, член инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на пост президента РФ".

"Да, мы понимаем, что наверно могли бы добиться большего, так всегда бывает, когда борешься за сложнейшие задачи, когда ставишь перед собой амбициозные цели. Но еще хуже не ставить перед собой этих амбициозных целей, тогда уж точно ничего не получится", — убежден президент.

Новые амбициозные цели Путин ставит перед собой, полагается на широкую поддержку людей и крупнейшей политической силы в стране - "Единой России".

"Россия — это страна с тысячелетней историей, но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке, вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело. На этом ограничиться. Совсем нет. Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед. Невозможно использовать только одни лозунги, призывы или просто кому-то на каком-то политическом этапе давать деньги, не заботясь о том, что будет завтра. Это дорога в никуда", — заявил президент на съезде "Единой России".

Молодая Россия, по мнению Путина, — это Россия с современным здравоохранением, с новыми школами и детскими садами, с модернизированными дорогами и портами, с выросшими реальными зарплатами и пенсиями. Это Россия, плотно закрепившаяся в пятерке ведущих мировых экономик, с компаниями — глобальными чемпионами, с подлинной экономической свободой для тех, кто ведет свое дело.

"Нужно убрать все нечеткие, двусмысленных размытые правовые нормы, которые нечистоплотные представители правоохранительных органов используют для наезда на бизнес для того, чтобы собирать дань или отнимать собственность", — рубил президент.

Россия, устремленная в будущее, по мнению Путина, — это страна с новой цифровой экономикой, с устойчивой политической системой.

"Устойчивость — это, конечно же, не косность, не окостенелость, не застывшее, забронзовевшее, отстающее от требований времени. Если это так, то все может рассыпаться в любой момент. Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие. Как коррупционная ржавчина и мздоимство, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой", — продолжал Путин.

Россия, устремленная в будущее, — это страна с дееспособной и ответственной оппозицией, со зрелым гражданским обществом.

"Такое общество отторгает популизм и пустую болтовню, такое общество устойчиво к любым попыткам дестабилизации. Оно никогда не даст погрузить страну в хаос, сбить ее с пути, сделать слабой и зависимой. А мы с вами знаем, и примеры такие вокруг нас есть во многих странах, это очень может быстро произойти, если не стремиться к стабильности в обществе", — продолжал политик.

"Это же вопрос выбора судьбы страны на 6 лет вперед… Будут ли в связи с этим попытки внешнего давления? Конечно, да. Мы их сегодня видим. Есть ли попытки каким-то образом повлиять и подавить на общественное мнение в предстоящей выборной кампании? Их видно. Об этом говорит комиссия Совета Федерации, которая этим занимается постоянно. Это видно невооруженным взглядом. Даст ли что-то это давление на людей в стране? Я уверен, что нет", — убежденно говорит первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Крайне важно, особенно подчеркивает Путин, объяснять людям действия власти, признавать ошибки, если они допускаются, и делать все, чтобы их не допускать.

"Действовать нужно ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня. Только в этом случае мы будем идти от победы к победе, я очень рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо вам большое за нее!" – воскликнул Путин.

Инициативная группа, поддерживающая Путина, соберется 26 декабря, в этот день должна быть официально запущена процедура выдвижения кандидата на пост президента.