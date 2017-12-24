Стратегия нацбезопасности: как Америка сходит с ума по мировому господству

19 декабря президент США Дональд Трамп выступил с речью, где провозгласил новую Стратегию национальной безопасности. Она, как обычно, полна американского самолюбования. "Мы освобождали захваченные страны, превращали бывших врагов в наших лучших друзей и выводили целые регионы мира из бедности к процветанию", — заявил Трамп. Да, особенно убедительно звучит на примере Ирака, Ливии, Афганистана, Сирии, Украины, а сейчас еще и Йемена. США и туда успели вмешаться, а в стране, как объявлено, уже зафиксирован миллион случаев холеры. Жесточайшая эпидемия на фоне голода и нехватки воды. Америка замахивается на то, чтобы к такому "процветанию" привести еще Северную Корею и Иран.

Конечно же, много слов было о "предназначении" Америки и ее "величии". Конечно же, в Ираке и Сирии США проявили себя просто героически и всех победили. "Коалиция, созданная для разгрома ИГИЛ (запрещено в РФ), освободила почти все те территории, которые когда-то удерживали эти террористы в Ираке и Сирии", — отметил Трамп. Звучит красиво, если бы не пара мелких недомолвок.

Первая: в ИГИЛ в Ираке появилось как порождение бессмысленной американской агрессии против Саддама Хусейна. Вторая: в Сирии, кроме превращенной в щебень Ракки, особых успехов нет. Когда в дело вступила Россия, то формирования ИГИЛ в Сирии потерпели полный разгром. Незваные там американцы оказались просто опозорены. И пора им из Сирии уходить, и толку от них никакого, и находятся они там незаконно.

Но для Трампа мнимые военные успехи — повод увеличить военные расходы. В будущем году это аж 700 миллиардов долларов. "Нам требуется чрезвычайная военная мощь, которая, я надеюсь, приведет к прочному и длительному миру", — считает американский президент.

До сих пор это было не так. Вот уже несколько десятилетий США постоянно где-то воюют. С победами не густо. Но каждому президенту США положено иметь свою войну. Как хороший тон. И вот — сердцевина новой Стратегии национальной безопасности США.

"Мы сталкиваемся с державами-соперницам, какими для нас являются Россия и Китай. Эти страны стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", — уверен Трамп. То есть противостояние с Россией и Китаем закладывается в Стратегию.

И вот с этого места самолюбование сменяется на неуверенность. Понимаю. В военном смысле Россия сохраняет возможность гарантированного ядерного возмездия, а экономическая мощь Китая действительно для США — головная боль.

Тем не менее по Трампу американские дипломаты всегда будут иметь возможность говорить "с позиции силы". Ну, и далее — везде. Мир — через силу. А потом все то же самое — с разных ракурсов. Но всегда основной военный враг — Россия. И это при том что наш военный бюджет в пятнадцать раз меньше американского.

Трамп провозгласил новую военную стратегию 19 декабря. 22-го на итоговой коллегии в Минобороны России Путин уже за пределами своего официального заявления на новую американскую Стратегию откликнулся. Конечно, это было ожидаемо.

"Возникает вопрос: а можем ли мы быть самодостаточными в этих условиях и с этими возможностями? Можем ли мы надежно и безусловно обеспечить обороноспособность нашего государства? Можем, обязаны и сделаем это. Позволительно будет спросить, как. Еще Суворов учил, что воевать нужно не числом, а умением. Есть очень много хороших наших народных поговорок, например, "Сила есть — ума не надо". Вот нам с вами нужен ум. Мы не будем опираться исключительно на военные мускулы. Мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений. Не будем этого делать ни в коем случае. На что же мы тогда должны опираться в решении задач в сфере обороноспособности и безопасности? Ответ очень простой: на мозги, интеллект, дисциплину и организованность при решении задач, стоящих в этой сфере. У нас есть замечательные заделы, доставшиеся из прошлых десятилетий, но есть уже и новые, абсолютно современные наработки, сделанные нашими молодыми исследователями, конструкторами и инженерами", — заявил российский президент.

Но о каком оружии идет речь?

"Это развитие новых, перспективных, высокоточных и высокотехнологичных, уникальных по своей эффективности видов вооружения. Для достижения этих целей мы должны проявить творческий подход, дисциплину, ответственность, и у меня в этом никаких сомнений нет. Эта уверенность основана на расчетах и нашей совместной с вами работе, мы точно и безусловно обеспечим обороноспособность нашей страны", — уверен Владимир Путин.

И еще один важный фактор — сама суть нашей внешней политики.

"Есть еще нечто, на что мы опираемся при этих расчетах, я говорю без иронии, мы опираемся на нашу миролюбивую внешнюю политику. Это важно, потому что нам не нужно бесконечное число баз по всему миру и мы не собираемся играть роль мирового жандарма. Нам по определению это не нужно, это просто дорого стоит. Это не входит в наши планы совершенно", — отметил Путин.

То есть в отличие от Америки, которая все сходит с ума по мировому господству, у России в отношении США — другой план. Нам нужна твердая оборона с гарантией того, что наш удар возмездия превратит Америку, как уже многие усвоили, в радиоактивный пепел. Уточню еще раз: в случае удара по нам. То есть задача ограничена. Но зато конкретна и куда дешевле глобального военного доминирования, на что нацеливаются США. А что касается чьих-то стратегий, то самое главное нам — жить своей повесткой дня, а не той, что нам кто-то навязывает. Самое главное — сохранить суверенитет страны, ведь это и условие всего остального, а это и экономика, и технологический рост, и дети, и природа, культура и искусство. Пусть там они с ума сходят, нам-то что?" – сказал Путин.