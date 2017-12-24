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24 декабря 201721:32 Дмитрий Петров

Россия строит свою оборону с учетом политических реалий

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Новая стратегия Трампа — куда большая проблема для Америки. Хотя и для нас — вызов, тема, над которой придется немало поразмыслить и многое взвесить. Что же до американских посягательств на мир, то они несовместимы с устремлениями абсолютного число людей на планете. И они уж точно рады, что у Америки на планете есть противовес.

Командный пункт Главного центра предупреждения о ракетном нападении. Сюда стекается вся оперативная информация и отображается на огромном мониторе. Но информация секретная, поэтому он погашен. А вот то, что можно снимать и показывать, — табло отображения космической обстановки. Здесь видно все, что летает над Северным полушарием в ближнем космосе, — несколько сотен спутников. Но если случится пуск ракеты, он сразу же будет зафиксирован.

Теперь Россия прикрыта со всех направлений — после постановки на боевое дежурство семи РЛС нового поколения "Воронеж" — по периметру границы впервые было создано замкнутое радиолокационное поле.

Дальше работает система противоракетной обороны. Существующие противоракеты А-235 дальнего перехвата способны уничтожать баллистические ракеты противника на высотах до двух тысяч километров. В ближайшее время заступит на боевое дежурство новейший зенитный ракетный комплекс С-500.

"Система мобильна, она может быть быстро переброшена с одного театра военных действий на другой, и таким образом маневр силами и средствами позволит создать эффективную группировку ПРО, в том числе стратегического класса, там, где этого потребуют интересы безопасности РФ", — пояснил Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт.

Ну, а наш ответ последует незамедлительно. Причем специалисты формулируют так: существующий потенциал позволит нанести агрессору неприемлемый ущерб.

Наш грозный ракетный комплекс "Воевода" — Р-36М. На вооружении — больше 40 лет, но многие его характеристики остаются непревзойденными. Это и забрасываемый вес, и количество боеголовок, и их суммарная мощность. Но самое главное — способность преодолевать любые системы противоракетной обороны. От удара Р-36М невозможно уклониться. Именно ее использование позволило реализовать принцип гарантированного ответного удара.

Учебная аудитория. Ракетный зал разместился в новом здании Академии РВСН, что в Балашихе. Настоящий музей межконтинентальных баллистических ракет. Его открыли совсем недавно. Президент здесь — впервые. Новые корпуса для Академии РВСН построили в рекордно короткие сроки — всего за 8 месяцев. А ведь это целый научный городок.

Вполне логично, что расширенную коллегию Министерства обороны, на которой обычно подводят итоги года, решено было провести именно здесь. Но президент сначала благодарит военных за службу в Сирии.

"В борьбе с международным терроризмом, с этой глобальной абсолютно угрозой наши солдаты и офицеры действовали мужественно, профессионально и, что очень важно, эффективно. Они внесли, безо всяких сомнений и преувеличений, решающий вклад в разгром наиболее боеспособной группировки международных террористов. И оценка действий наших армии и флота может быть только одна — отлично. Мы всегда будем помнить при этом подвиг наших боевых товарищей, которые не вернулись, погибли, защищая Россию и наш народ", — заявил Владимир Путин.

На коллегии главная тема — строительство и развитие Вооруженных сил. Мир переживает переворот в экономике и технологиях. Такие глубокие трансформации обязательно затронут и военную сферу.

"Самым тщательным образом нужно отслеживать изменение баланса сил и военно-политическую обстановку в мире, прежде всего вблизи российских границ. А также в ключевых, стратегических, важных для нас, нашей безопасности регионах. В том числе это касается Ближнего Востока, Корейского полуострова, где сохраняется высокий конфликтный потенциал. А также, безусловно, в Европе, где ускоренными темпами идет наращивание инфраструктуры НАТО и США", — подчеркнул глава российского государства.

Россия строит свои Стратегические ядерные силы с учетом этих реалий. Идет перевооружение с "Тополей" на "Ярсы". Ими уже оснастили 12 ракетных полков. Завершается цикл испытаний новой баллистической ракеты — РС-26 "Рубеж". Она будет оснащена управляемыми боевыми блоками.

"В 2018 году Министерству обороны предстоит в ракетных войсках стратегического назначения поставить на боевое дежурство 11 пусковых установок с баллистическими ракетами "Ярс". Ввести в боевой состав 6 модернизированных стратегических ракетоносцев, принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта 955А "Князь Владимир", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Америка все чаще срывается на истерику. А как иначе назвать стремление разорвать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года?

"Американцы используют беспилотные летательные аппараты ударные, которые фактически подходят под описание тех средств, которые по договору запрещено использовать. Второе такое нарушение этого договора — использование ракет-мишеней, которые полностью подходят под описание тех средств, которые запрещено разрабатывать", — сказал Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий.

Сюда же можно отнести и размещение системы ПРО в Румынии и Польше. Все эти универсальные пусковые установки могут быть загружены не противоракетами, а крылатыми ракетами морского базирования. Но у американцев на крылатые ракеты нет теперь монополии. Против их Tomahawk — наши высокоточные "Калибры". Они многократно подтвердили высокую эффективность в операции в Сирии. Первый пуск из акватории Каспийского моря. Октябрь 2015 года. Через территории трех стран — точно по объектам террористов. Отработали применение нового оружия и летчики. Американцы и вообще наши партнеры по НАТО поняли, что российские Вооруженные силы сделали не просто шажок, а громадный шаг вперед.

Сейчас конструкторы работают на созданием ракет оперативно-тактической дальности, в том числе и противокорабельных, уже гиперзвукового класса. Это принципиально новый вид оружия.

А в Академии РВСН представлено то, что уже поступает в войска, начиная от комплектов боевой экипировки "Ратник-3" для мотострелковых подразделений, учебно-тренировочных комплексов для ВДВ и военной техники инженерных подразделений.

Беспилотные летательные аппараты. Эта отрасль требует особого внимания. В 90-х годах эти программы у нас были свернуты. А американцы, израильтяне и китайцы продолжали двигаться вперед.

"В корпорации "Ростех" есть несколько структурных элементов, которые занимаются исключительно беспилотными средствами. Я думаю, что мы догоним", — отметил Евгений Бужинский, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, старший вице-президент Центра политических исследований России.

"Наши инвестиции, которые мы делаем в оборону, армию и флот, — это тот страховой полис, который РФ будет иметь в XXI веке для того, чтобы никто не мог покуситься на ее безопасность, чтобы никто не мог повторить события 22 июня 1941 года", — подчеркнул Игорь Коротченко.

Этот страховой полис называется Госпрограмма вооружений. Она рассчитана до 2027 года. Основные приоритеты — гиперзвуковое и высокоточное оружие.

Текст: "Вести недели"

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