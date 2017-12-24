Россия строит свою оборону с учетом политических реалий

Россия строит свою оборону с учетом политических реалийЧитайте нас в Telegram
Новая стратегия Трампа — куда большая проблема для Америки. Хотя и для нас — вызов, тема, над которой придется немало поразмыслить и многое взвесить. Что же до американских посягательств на мир, то они несовместимы с устремлениями абсолютного число людей на планете. И они уж точно рады, что у Америки на планете есть противовес.
Командный пункт Главного центра предупреждения о ракетном нападении. Сюда стекается вся оперативная информация и отображается на огромном мониторе. Но информация секретная, поэтому он погашен. А вот то, что можно снимать и показывать, — табло отображения космической обстановки. Здесь видно все, что летает над Северным полушарием в ближнем космосе, — несколько сотен спутников. Но если случится пуск ракеты, он сразу же будет зафиксирован.
Теперь Россия прикрыта со всех направлений — после постановки на боевое дежурство семи РЛС нового поколения "Воронеж" — по периметру границы впервые было создано замкнутое радиолокационное поле.
Дальше работает система противоракетной обороны. Существующие противоракеты А-235 дальнего перехвата способны уничтожать баллистические ракеты противника на высотах до двух тысяч километров. В ближайшее время заступит на боевое дежурство новейший зенитный ракетный комплекс С-500.
"Система мобильна, она может быть быстро переброшена с одного театра военных действий на другой, и таким образом маневр силами и средствами позволит создать эффективную группировку ПРО, в том числе стратегического класса, там, где этого потребуют интересы безопасности РФ", — пояснил Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт.
Ну, а наш ответ последует незамедлительно. Причем специалисты формулируют так: существующий потенциал позволит нанести агрессору неприемлемый ущерб.
Наш грозный ракетный комплекс "Воевода" — Р-36М. На вооружении — больше 40 лет, но многие его характеристики остаются непревзойденными. Это и забрасываемый вес, и количество боеголовок, и их суммарная мощность. Но самое главное — способность преодолевать любые системы противоракетной обороны. От удара Р-36М невозможно уклониться. Именно ее использование позволило реализовать принцип гарантированного ответного удара.
Учебная аудитория. Ракетный зал разместился в новом здании Академии РВСН, что в Балашихе. Настоящий музей межконтинентальных баллистических ракет. Его открыли совсем недавно. Президент здесь — впервые. Новые корпуса для Академии РВСН построили в рекордно короткие сроки — всего за 8 месяцев. А ведь это целый научный городок.
Вполне логично, что расширенную коллегию Министерства обороны, на которой обычно подводят итоги года, решено было провести именно здесь. Но президент сначала благодарит военных за службу в Сирии.
"В борьбе с международным терроризмом, с этой глобальной абсолютно угрозой наши солдаты и офицеры действовали мужественно, профессионально и, что очень важно, эффективно. Они внесли, безо всяких сомнений и преувеличений, решающий вклад в разгром наиболее боеспособной группировки международных террористов. И оценка действий наших армии и флота может быть только одна — отлично. Мы всегда будем помнить при этом подвиг наших боевых товарищей, которые не вернулись, погибли, защищая Россию и наш народ", — заявил Владимир Путин.
На коллегии главная тема — строительство и развитие Вооруженных сил. Мир переживает переворот в экономике и технологиях. Такие глубокие трансформации обязательно затронут и военную сферу.
"Самым тщательным образом нужно отслеживать изменение баланса сил и военно-политическую обстановку в мире, прежде всего вблизи российских границ. А также в ключевых, стратегических, важных для нас, нашей безопасности регионах. В том числе это касается Ближнего Востока, Корейского полуострова, где сохраняется высокий конфликтный потенциал. А также, безусловно, в Европе, где ускоренными темпами идет наращивание инфраструктуры НАТО и США", — подчеркнул глава российского государства.
Россия строит свои Стратегические ядерные силы с учетом этих реалий. Идет перевооружение с "Тополей" на "Ярсы". Ими уже оснастили 12 ракетных полков. Завершается цикл испытаний новой баллистической ракеты — РС-26 "Рубеж". Она будет оснащена управляемыми боевыми блоками.
"В 2018 году Министерству обороны предстоит в ракетных войсках стратегического назначения поставить на боевое дежурство 11 пусковых установок с баллистическими ракетами "Ярс". Ввести в боевой состав 6 модернизированных стратегических ракетоносцев, принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта 955А "Князь Владимир", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Америка все чаще срывается на истерику. А как иначе назвать стремление разорвать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года?
"Американцы используют беспилотные летательные аппараты ударные, которые фактически подходят под описание тех средств, которые по договору запрещено использовать. Второе такое нарушение этого договора — использование ракет-мишеней, которые полностью подходят под описание тех средств, которые запрещено разрабатывать", — сказал Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий.
Сюда же можно отнести и размещение системы ПРО в Румынии и Польше. Все эти универсальные пусковые установки могут быть загружены не противоракетами, а крылатыми ракетами морского базирования. Но у американцев на крылатые ракеты нет теперь монополии. Против их Tomahawk — наши высокоточные "Калибры". Они многократно подтвердили высокую эффективность в операции в Сирии. Первый пуск из акватории Каспийского моря. Октябрь 2015 года. Через территории трех стран — точно по объектам террористов. Отработали применение нового оружия и летчики. Американцы и вообще наши партнеры по НАТО поняли, что российские Вооруженные силы сделали не просто шажок, а громадный шаг вперед.
Сейчас конструкторы работают на созданием ракет оперативно-тактической дальности, в том числе и противокорабельных, уже гиперзвукового класса. Это принципиально новый вид оружия.
А в Академии РВСН представлено то, что уже поступает в войска, начиная от комплектов боевой экипировки "Ратник-3" для мотострелковых подразделений, учебно-тренировочных комплексов для ВДВ и военной техники инженерных подразделений.
Беспилотные летательные аппараты. Эта отрасль требует особого внимания. В 90-х годах эти программы у нас были свернуты. А американцы, израильтяне и китайцы продолжали двигаться вперед.
"В корпорации "Ростех" есть несколько структурных элементов, которые занимаются исключительно беспилотными средствами. Я думаю, что мы догоним", — отметил Евгений Бужинский, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, старший вице-президент Центра политических исследований России.
"Наши инвестиции, которые мы делаем в оборону, армию и флот, — это тот страховой полис, который РФ будет иметь в XXI веке для того, чтобы никто не мог покуситься на ее безопасность, чтобы никто не мог повторить события 22 июня 1941 года", — подчеркнул Игорь Коротченко.
Этот страховой полис называется Госпрограмма вооружений. Она рассчитана до 2027 года. Основные приоритеты — гиперзвуковое и высокоточное оружие.
-
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт Datsun on-DO
- Хит-парад. Печь-самоходка, или Машины, ездящие на всем, что горит
- Появились первые подробности о комплектациях нового кроссовера BMW X7
- Элитные автомобили "Кортеж" готовятся пополнить гараж ФСО
- Спортивная версия Lada Vesta замечена на испытаниях
-
Игроманию включат в Международную классификацию болезней
- Шоссе заставят вырабатывать электричество
- Глава ЦБ замечена в клипе про странный эффект новых купюр
- Новозеландский вулкан получил права человека
- Пассажира самолета госпитализировали из-за вонючих носков
- Коалы устроили драку посреди дороги. Видео
-
Главная задача "Единой России" - победа Путина на выборах
- Зюганов встал на защиту мавзолея Ленина
- Борис Джонсон рассказал "Вестям в субботу", зачем прилетел в Москву
- Трамп о резолюции по КНДР: страны хотят мира, а не смерти
- Лаврентьев назвал сроки освобождения заключенных в Сирии
-
Big Data предсказывает спрос и планирование производства
- Шатдауна не будет. Трамп подпишет закон о налогах
- Худшая неделя для биткоина. Конец близко?
- Шесть самых тревожных событий 2017 года
- Бедные и зависимые: 17 столиц регионов России
- Словакия арестовала поставки газа на Украину
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Страсти на Страстном: 15 хостелов по одному адресу
- Членов секты лечили соленым чаем и энергией Солнца
- Андрей Воробьёв: Москва и область - это один мегаполис
- Северная часть зеленой ветки метро опять закрыта
- Насыщенные выходные: от "Путешествия в Рождество" до тропического лета
- 2017-й подходит к концу: итоги года в городе
-
34 часа под землей: уникальные кадры
- Путин призвал строить армию нового поколения
- Инфляция в цифрах и в ощущениях
-
Подруги искалеченной ревнивым мужем женщины рассказали об их отношениях
- Синоптики обещают сильнейшие морозы на следующей неделе
- ФСБ разоблачила нелегальную типографию радикальных исламистов
- Электричка сбила пожилого мужчину с внуком у станции "Кратово"
- Мотоциклист-автохулиган погиб, пытаясь уйти от полиции
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Самые популярные приложения россиян: версия Google
- Секреты YouTube: как посмотреть недоступное видео
- Не все "Сбербанки" на Android одинаково полезны
- Почему Германия запретила детские смарт-часы?
-
Худеть по правилам и без: звездные диеты, которые не работают
- Что происходит с телом перед смертью?
- Есть вопрос: можно ли съесть так много, что желудок разорвется
- Самый темный день в году: что нужно знать о сезонной депрессии
- Что происходит с носом на холоде?
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Вековые представления о работе мозга оказались ошибочными
- Не поддавайтесь жалобным мордам: почему шоколад опасен для собак
- Астрономы разглядели огромные "пузыри" на поверхности красного гиганта
-
Стоит ли смотреть новые "Звездные войны"?
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Юпитер ближе, чем кажется
- Самые впечатляющие фото 2017 года
- Как научиться легко просыпаться по утрам
- Художник из Петербурга создает картины на снегу
- К берегам США прибило корабль-призрак, усеянный деликатесами
-
Хитяева рассказала об отношениях с мужчиной на 30 лет младше ее
- Актера Петренко могут признать невменяемым
- Серьезно больная Дана Борисова подает в суд на врачей скорой
- Актера Александра Михайлова чудом вернули с того света
-
Forbes назвал самых богатых знаменитостей уходящего года
- Вручены премии Европейской киноакадемии, среди лауреатов российский режиссер
- Коллеги и друзья вспоминают Леонида Броневого
- Их там не ждали! Группа U2 выступила в берлинском метро
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Политика
Экономика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Путин уверен: впереди страну ждут победы
Скончался выдающийся российский лингвист Андрей Зализняк
Трамп пытается контролировать мысли людей
"Справороссы" поддержат Путина
"Движение вверх": блокбастер человеческих судеб
Финал "Синей птицы": победители выйдут на сцену со звездами
Кадыров помогает Деду Морозу в добрых делах
Парламентские выборы: каталонцы не предали Пучдемона
ЕС погряз во внутриполитических разборках
Выброс радиоактивного рутения: "Маяк" ни при чем
2017 год: кого мы потеряли
Дед Мороз посетит матчи чемпионата мира-2018
20-летний форвард "Боавишты" Феррейра умер от рака
Чудеса Рождества
Лихач убил невесту и десять ее подружек
Киев: Яценюка в Женеве проверяли не по линии Интерпола
Сноуден разработал "мобильного сторожа"
Фигуристка Медведева без отбора попала на чемпионат Европы
Атмосферное давление в Москве упало почти до рекорда
На границе ЕС с Украиной образовались километровые пробки
Глушаков заинтриговал своих поклонников отдыхом на Мальдивах
Стюардесса компании "ЮТэйр" выпала из самолета
7 здоровых привычек, которые больше не работают
Министр финансов США получил к Рождеству коробку навоза
Канцлер Австрии: Турции нет места в Евросоюзе
Идеальная акустика и верность традициям: Дом музыки отметил юбилей
Встречайте Новый год с каналом "Россия"!
Это победа кино и спорта: первые зрители о фильме "Движение вверх"
Подарите Эмилю жизнь: страшная болезнь разрушает мозг ребенка
Чемпион по "Тетрису": в основе игры хаос и смерть
Apple признала факт замедления старых моделей iPhone
"Фердинанд": за что хвалят и за что ругают новый мультфильм
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере