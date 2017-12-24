"Движение вверх": блокбастер человеческих судеб

Автор: Дмитрий Киселёв

28 декабря — главная российская кинопремьера — новый спортивный блокбастер "Движение вверх". Это уже третий совместный проект телеканала "Россия 1" и студи Никиты Михалкова "ТриТэ". Я уже успел посмотреть и уверен: картине предстоит счастливая прокатная судьба. Можно идти всей семьей — интересно будет и детям, и родителям. Сюжет основан на реальных событиях, да и отснят роскошно.

Автор: Олег Пакшин

"Движение вверх" – это вдохновляющая история про мечту и волю. Н глазах зрителей происходит чудо – на экране рождается команда, которой можно гордиться, за которую можно болеть всей душой до полной самоотдачи. Нечто подобное происходит и в кинозале.

Так российское кино не встречали никогда — за полтора часа экранного времени актеры стали буквально родными. Они показали нас, русских, не по национальности, по духу. Это только на афише написано, что "экшн-драма", на самом деле — блокбастер человеческих судеб.

"Хорошо бы, чтобы у каждого было движение вперед, которое сделали тогда эти великие спортсмены", — уверен народный артист России Владимир Машков.

"Я знал сценарий и ждал, что это будет хорошее кино, но я не ожидал, что оно будет такое хорошее. Оно действительно является событием", — признается Сергей Гармаш, народный артист России.

Мировой кинематограф бьется в поисках такого сценария годами, но "Движение вверх" написала сама жизнь 45 лет назад.

"Не хочу бать банальным, но мне кажется, что это так: без нашего прошлого нет нашего настоящего, тем более нет нашего будущего. Спорт высоких достижений не физкультура – это иногда несовместимое с жизнью существование на пределе физических возможностей", — отметил Владимир Машков.

Сквозь боль, пот и слезы наша сборная рвалась к своему главному матчу — финалу Олимпиады в Мюнхене 1972 года — хотя по-настоящему в успех верил только тренер. Как у нее получилось одержать победу над dream team, как тогда называли американскую сборную? Небывалое по накалу и трагичности соперничество и финальные три секунды, которые изменили ход не только этого матча — истории.

"Рекомендую всем посмотреть эту картину, всплакнуть, передохнуть и пойти еще раз", — говорит народный артист России, режиссер Никита Михалков.

Дмитрий Губерниев на премьере расчувствовался задолго до финальной сцены. "Картина превзошла все мои ожидания, начал минуте на двадцатой плакать. Я ревел в те моменты, когда на экране были моменты подготовки к величайшему в истории российского спорта событию. Это даже мощнее, чем "Легенда номер 17", — говорит комментатор.

Даже сами герои тех событий, после того как посмотрели фильм, не могут сдержать чувств. "Сделано очень здорово! Неужели так можно сделать фильм?! Сердце еще сильнее стало биться", — говорят олимпийские чемпионы мира по баскетболу.

Такого в прямом смысле эффекта полного погружения киносборная добивалась, как та, золотая олимпийская, совершенно новыми методиками. Молодежь в восторге от того, как снято это героическое российское кино

"Снято феноменально! Хороший фильм и отличный юмор", — отметили зрители.

Это кино больше, чем кино. Оно дает возможность действительно сделать движение вверх и всей страной почувствовать, что для нас нет ничего невозможного: если мы поверили в свою мечту, мы ее добьемся.