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24 декабря 201721:26 Алёна Рогозина

2017 год: кого мы потеряли

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Уходящий год не обошелся без потерь. Вспомним тех, кто ушел, кто завещал нам многое — в жизни, культуре, науке. Без них не представить страну. Но энергия этих людей остается во всех нас.

Алексей Баталов, оскароносный слесарь из подмосковной электрички. "Москва слезам не верит", "Дорогой мой человек", "Бег", " Дама с собачкой", " Летят журавли". Он не сыграл ни одной отрицательной роли, да иначе и быть не могло. Он сам воплощение мужественности, интеллигентности, благородства. Играл как жил.

Виталий Чуркин, ас мировой дипломатии. Блестящий полемист. Постоянный представитель России при ООН. Он не знал компромиссов, когда отстаивал позиции нашего государства. Был на посту до конца.

Людмила Белоусова. Богиня льда. Танцевала всю жизнь только с ним — единственным мужем Олегом Протопоповым. Божественный танец!

Игорь Волк. Вручную управлял отечественным челноком "Бураном". После 12 часов невесомости — самостоятельный выход из капсулы и сразу пилотирование сверхзвукового самолета. Доказал: навыки летчика после полета в космос сохраняются.

Алексей Абрикосов.Всемирно-признанный физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии. Решетки квантовых вихрей Абрикосова — на их основе создают суперпроводники. С его именем связано и появление магнитно-резонансной томографии, что стало прорывом в медицине.

Леонид Броневой говорил, что знаменитым стал после выхода "Семнадцати мгновений весны", но к славе относился равнодушно. Негромкий артист, который завораживал на сцене и в кадре.
Каждый его герой великолепен и точен. Превосходное чувство юмора без намека на пошлость и редкое достоинство. Богатейшая галерея работ в театре и кино. Искренняя любовь зрителей.

Олег Видов. От его "Всадника без головы" страна сходила с ума. Благородный красавец. Порадовал многочисленных поклонников ролью милиционера — водителя такси в "Джентльменах удачи".
В Америке его называли "русским Робертом Редфордом". Но в самом Голливуде карьера не сложилась. На родине его всегда помнили.

Людмила Рюмина. Народная душа в песне! Миллионы людей по всему миру знакомились с Россией через нее.

Петр Дейнекин. Олицетворение истории отечественной боевой авиации. Освоил 26 видов боевых машин. Многолетний Главком авиации сохранил летный состав и обновил ВВС в тяжелые 90-е! На авиашоу в Кубинке 79-летний генерал Армии лихо пилотировал раритетный "Дуглас".

Вера Глаголева. Трогательная и хрупкая, с удивительными лучистыми глазами. Вера Глаголева — неброская муза экранов вопреки причудам киномоды. Героини из народных лент "Торпедоносцы", "Выйти замуж за капитана", "Зонтик для новобрачных" мгновенно завоевали симпатии зрителей. Улыбчивая, удивительно сильная.

Сергей Кушнерев. Продюссер и автор передачи "Жди меня", которая изменила жизни многих, нашла друзей и родственников, связь с которыми, кажется, была навсегда потеряна. Для Сергея Кушнерева были важны человеческие надежды, которые сбываются! В послужном списке продюссера также "Взгляд" и новый формат "Комсомольской правды".

Георгий Натансон. Фильм "Еще раз про любовь" — одна из вершин всего советского кинематографа. Его герои — просто Мужчина и Женщина, их путь к друг другу, путь в жизни. Он привел в большое кино Татьяну Доронину, Евгения Леонова и Олега Табакова.

Илья Глазунов. Историческая фигура, великий талант, глыба. Целая палитра чувств к Родине: вера, верность, гордость, боль. Блокадное детство, послевоенный Ленинград, переломы перестройки и закат Советского Союза. Он любил Россию до умопомрачения, и писал ее, находя для происходящего зримые образы. Восстановленная из небытия Академия живописи и ваяния в Москве — человеческий и гражданский подвиг!

Вячеслав Иванов. Выдающийся мыслитель, лингвист, историк, философ. Человек эпохи Возрождения. Был убежден, что ни один из живущих на земле людей, в том числе и тех, кого мы почитаем за гениев, полностью не реализует свои интеллектуальные возможности.

Михаил Задорнов. Всегда актуален. Смел на поступки. Перед телекамерами ставит крест на своей американской визе. А провожая тяжелый 1990-й год читает свое обращение к стране. Он не только смешил. Он призывал думать и всегда сохранять чувство собственного достоинства.

Алан Чумак в 1990-е завладел умами и голубыми экранами. Лечил заряженной водой и успокаивал. Уверял, что вылечить можно все. И ему хотелось верить! Своеобразное зеркало общества, отразившее состояние умов на рубеже эпох.

Виктор Горбатко - космонавт первого отряда. Эксперименты на перегрузки, барокамеры и центрифуги. Три полета в космос, участие в первом групповом . Очень любил шахматы и организовал первую в мире шахматную партию, между космонавтами и их коллегами в ЦУПе.

Елена Ржевская – ветеран ВОВ, переводчик, историк. 60 лет по крохам собирала свидетельства поиска и опознания тела Гитлера — событие, участником, которого волею судьбы оказалась. Опубликовала часть ценных материалов и поставила финальную точку в этой драматической истории ХХ века.

Даниил Гранин говорить громко считал дурным тоном, но всегда был голосом времени. Ворвался в историю русской литературы в 1949-м. "Искатели", "Иду на грозу". Но главная тема на многие годы — война и "Блокадная Книга". Выступал в немецком Бундестаге, как сказал сам, от имени простого солдата Великой Отечественной войны. Ему предлагали присесть, но 95-летний Гранин, отказался, он стоял до конца.

Тамара Миансарова пришла на эстраду в 1960-е. Солнечная и звонкая. Спев "Солнечный круг, небо вокруг", покорила "Сопот". Олицетворение советской эстрады. Юность эпохи.

Владимир Перетурин. Универсальный комментатор, брал зрителя эмоциями. Комментировал чемпионаты мира по хоккею, трансляции по конькобежному, конному спорту, фехтованию и даже тяжелой атлетике! Но главная страсть — футбол и его "Футбольное обозрение".

Георгий Гречко. "Мальчики-паиньки в космос не летают" – коронная шутка. Первый рекордсмен — три месяца в невесомости! Инженер-испытатель, серьезнейший исследователь. И автор первых прямых репортажей с орбиты, которые сделали всем нам космос ближе.

Юрий Дроздов. Патриарх нелегальной разведки. Участник легендарного обмена Рудольфа Абеля и Пауэрса. Возглавил операцию по штурму дворца Амина в Афганистане. Создал группу "Вымпел". Благодаря Дроздову у страны появились подразделения по выполнению сверхважных и сверхсложных задач за границей. Сплав интеллекта и силы.

Степан Микоян — легенда отечественной авиации, летчик-испытатель, кавалер высших боевых наград. Испытывал почти все модификации МИГов. Его оценка — всегда самый высокий знак надежности.

Евгений Евтушенко — герой-бунтарь со звонким голосом и смелыми идеями. Из тех, кто принес поэзию на площади — в жизнь. Патриотизм Евтушенко — когда хочется, чтобы стране было хорошо. Человек, родившийся на станции Зима, понимал свою родину как никто другой.

Арсений Рогинский — историк, общественный деятель, один из любимых учеников Лотмана. Основатель общества "Мемориал". По призванию и по жизни — страстный правозащитник.

Алексей Петренко — гений в профессии. Запомнится навсегда по фильмам "20 дней без войны", "Жестокий романс", "Сибирский цирюльник". А еще роли Перта Первого и Григория Распутина. Выдающийся, великий. Все слова ничто. Эталон актерской профессии.

Владимир Петров. Знаменитая тройка Михайлов, Петров, Харламов прославилась на весь мир. В свой лучший сезон Петров забросил в 43 играх 51 шайбу. И еще 21 — результативная передача. Этот рекорд потом так и не смогли побить.

Зураб Соткилава. Золотое время" оперного Большого театра. Редкий тенор, мечтал стать звездой футбола, но по стечению обстоятельств мир получил оперного певца.Труднейшие арии, овации, признание. Сохранил простоту и доступность. Голос Зураба Соткилавы до конца жизни оставался молодым, как и он сам.

Владимир Михалкин. 14-летним мальчишкой сбежал на фронт, защищать Ленинград, приписав себе лишних три года. Последний маршал артиллерии. Последний командующий ракетными войсками и артиллерией Советского Союза. Испытатель ракет "Темп", "Точка", "Ока", "Искандер". На вооружение они попали при Михалкине. Расчеты на страже рубежей и сегодня.

Михаил Толстых. Живой символ сопротивления Донбасса. Командир батальона "Сомали". Позывной "Гиви". Знал одну простую и святую истину: нет ничего выше, чем любовь к Родине, и дороже, чем победа.

Георгий Тараторкин. Глубокий театральный актер. Его самая главная роль в кино -Раскольников, которую сыграл в 23 года. Сразу — лучший исполнитель этой роли. Никто до сих пор не сыграл мощнее. Преподавал во ВГИКЕ — старался научить главному в профессии. Многие годы бессменный руководитель фестиваля и премии "Золотая Маска".

Людвиг Фаддеев, академик. Создатель современной математической физики. Теория турбулентности Фаддеева стала основой для проектирования подводных лодок, торпедного оружия и новых источников энергии. Великий ученый.

Владимир Толоконников. Его запомнили таким — в ужасном блестящем галстуке, с балалайкой. Один из самых удачных в истории, дебют Владимира Толоконникова вошел во все учебники киноискусства. Надо быть очень умным артистом, чтобы так сыграть Шарикова.

Галина Шергова. Фронтовик, военный корреспондент. Ее жизнь — летопись отечественного телевидения. Ее главный труд — документальная телеэпопея "Наша биография". Писала тексты к минуте молчания. И находила эти слова: единственно верные, трогающие душу и сердце каждого. Это было до слез.

Игорь Шафаревич. Нашел решение ключевой теоремы алгебры. Математик. Вышел из состава Академии наук США в знак протеста против американской военной кампании в Ираке. И был уверен, что у России свой ход истории!

Владимир Маканин. Мастер городской прозы, о нем спорят и переводят на десятки языков. Узнаваемые герои. узнаваемая жизнь. Писатель очень взвешенной, несуетной позиции, что сейчас особенно ценно.

Светлана Кармалита. Надежное плечо, жена и соавтор режиссера Германа-старшего. Ее имя на обложках и в титрах рядом с именем мужа по праву: они действительно были равны в творчестве и не могли существовать друг без друга в повседневной жизни.

Дмитрий Хворостовский. Военные песни в его репертуаре занимают особое место. Что-то очень глубокое, дорогое душе и искренняя любовь зрителей. Ему рукоплескали на всех знаменитых оперных сценах мира. Внешность русского былинного героя, голос невероятного диапазона и красоты. Мужество, с которым он показывал, как можно противостоять болезни. Его голос останется навсегда.

Текст: "Вести недели"

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