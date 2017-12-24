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24 декабря 201722:00 Денис Давыдов

С нерадивых застройщиков спрос будет жестче

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Период рецессии в российской экономике завершен. Об этом на встрече с представителями крупного бизнеса заявил президент Путин. В России — рост торговли и потребительского спроса, рост грузоперевозок, но еще важнее — рост спроса на рабочую силу, а значит, снижение безработицы. Хорошие показатели и в сфере жилищного строительства. По темпам ввода жилья строители бьют даже советские рекорды.

Речь об этом шла на заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Эта тема особенно важна в свете президентской демографической инициативы. Поэтому-то уже в третьем, окончательном, чтении Госдума в приоритетном порядке приняла по предложению Путина пакет законов по выплатам ежемесячных пособий при рождении первого и второго ребенка.

Рассчитывать на него могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает региональный прожиточный минимум более чем в полтора раза. Плюс к этому для семей, в которых после Нового года появится второй или третий малыш, будет работать специальная программа ипотечного кредитования.

Праздник под окнами собственных квартир — чудо. Детям, конечно, невдомек, что пережили родители за пять с лишним лет, пока дом никак не мог достроиться.

"Кошмар! Нас ставили перед фактом, что мы потеряли жилье и деньги, но, к счастью, все это прошло", — калининградские новоселы.

Застройщик собрал с них деньги, набрал кредитов, но сдать объект так и не смог. Самим пришлось организовать кооператив. Прибавить пару этажей, чтобы появились дополнительные квартиры, которые можно было распродать. На вырученные деньги дом и достраивался. Так что тема, которая обсуждалась на совещании у президента, им знакома. О встрече в Кремле они знают и на своем примере объясняют, почему поддерживают прозвучавшие предложения.

Известно, что уже летом будущего года ужесточающие закон поправки вступят в силу. Застройщики нервничают.

"Мы просим произвести анализ этого закона и поправок с точки зрения недопущения дальнейших проблем у "здоровых" застройщиков. Мы боимся, что будет выплеснут ребенок вместе с грязной водой", — сказал Леонид Казинец, президент Всероссийской ассоциации "Национальное объединение застройщиков жилья", председатель правления корпорации Barkli.

"У нас проблемы с обманутыми дольщиками продолжаются с тех пор, как мы себя помним, наверное. С начала 90-х годов. Это не прекращается никогда, несмотря на наличие, как вы сказали, здорового застройщика. Они сегодня здоровые, завтра заболели. Не надо перекладывать на плечи граждан постоянно, безо всяких изменений системы эти риски дальше невозможны", — уверен Владимир Путин.

Калининград, улица Пушкинская, 12. Дом-призрак. По факту он есть, а по бумагам — нет. К нему подведены газовые трубы, но газ по ним не идет. Середина декабря, а радиаторы холодные. Отопления нет.

Люди вкладывали в квартиры последнее, но здание четвертый год не могут ни в эксплуатацию ввести, ни документы на собственность выдать. Стройплощадка – рядом: дома с гаражами, детским городком. Десять лет прошло, а степень готовности объекта – 7%.

"В 1998 году начали строительство. Для вас это — здание, а для меня — кладбище. Каждый шестой дольщик — уже на кладбище. Кто-то ждет, что мы все вымрем. Я из принципа не умру, пока проблему не решат", — говорит один из дольщиков.

Ростов и Калининград — в лидерах по числу обманутых дольщиков. Всего в стране их — около 45 тысяч человек. К слову, это вдвое меньше, чем было 5 лет назад. С нерадивых застройщиков теперь спрос жестче. Такие материалы в прокуратуре — на особом контроле. Только в первом полугодии было возбуждено полсотни уголовных дел.

"Застройщики никогда не согласятся с тем, что нагло обманывают. Они всегда выкатят вам целый набор причин, почему так получилось и почему они при этом не виноваты. Банки должны деньги собирать и нести ответственность, а у нас деньги собирают все, кто угодно, в том числе и застройщики. А кто их контролирует? Перед гражданами обязательств нет никаких. Обманули — и дело с концом, исчезли. А перед банками — другая история. И банки так просто деньги разбрасывать не будут", — уверен президент.

В стране — строительный бум. Во многом благодаря беспрецедентно низким ипотечным ставкам — меньше 10%. Кредиты подстегивают рынок. Недавно был побит рекорд советского периода — сдали больше 85 миллионов квадратных метров жилья.

Уже 110-120 миллионов квадратных метров нужно будет вводить через 5-7 лет, чтобы как можно больше семей смогли улучшить свои жилищные условия. Строить призывают не ради рекордов и гонки за квадратными метрами. Дома должны быть качественными, современными, комфортными.

Проблема — в том, что есть целый ряд городов, преимущественно небольших, в которых даже градостроительные планы еще не утверждены. Тянут с выделением земли, бюрократическая машина со скрипом выдает разрешения на строительство. При этом ситуация несколько лет назад была хуже, судя по позициям России в международных рейтингах.

"Россия продвинулась. Но откуда и куда? С 178-го места на 115-е. Впереди нас по этому показателю — 114 стран, но они-то могут это сделать быстрее и качественнее. Почему мы-то до сих пор на 115-м месте находимся?" – возмущен Путин.

На заседании совета он поднял вопрос, который волнует тех, кто страдает от произвола управляющих компаний. Их аппетиты подчас непомерно высоки, а желания работать нет никакого.

"Необходимо навести порядок в этой сфере, давно уже следует его сделать, установить предельные параметры изменения жилищных платежей и, как договаривались, отцепить управляющие компании от управления финансовыми потоками", — отметил президент.

В подмосковных Химках жалобы на муниципальную компанию писали и в жилищную инспекцию, и в прокуратуру, но управы, как говорят жильцы, никто не может найти. Минстрой предлагает ужесточить ответственность за необоснованный рост тарифов. Законопроект должен поступить в парламент к весне будущего года.

"Давайте подготовим с учетом этих сегодняшних замечаний необходимые поручения, чтобы ничего не забылось, и будем двигаться дальше. Вопрос важнейший для любой страны, а для нашей страны — особенно, потому что практически никогда в России вопрос с обеспечением жильем граждан не решался так, как это мы можем сделать сейчас", — заявил Владимир Путин.

В Иваново наконец-то сдали дом, который не могли достроить больше трех лет. Объект печально известной группы компаний СУ-155. Доводили до ума дом региональные власти вместе с коммерческим банком. 150 семей получили и документы, и ключи от квартир. Заселяться начали сразу же. С соседями договорились в новогоднюю ночь поднять по бокалу шампанского за новоселье.

Текст: "Вести недели"

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