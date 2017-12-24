Россия и Китай проголосовали против резолюции ООН по штату Ракхайн

Генеральная ассамблея ООН в воскресенье приняла резолюцию, в которой содержится призыв к властям Мьянмы прекратить военные операции в штате Ракхайн. Кроме того, руководство страны призывают обеспечить доступ в регион представителей международных организаций, чтобы они могли оказать гуманитарную помощь населению.

Документ, утвержденный третьим комитетом Генеральной ассамблеи ООН в середине ноября, был одобрен большинством голосов – за него проголосовали 122 страны. Однако против резолюции выступили Россия, Белоруссия, Китай, Мьянма, Сирия и еще пять стран. 24 воздержались, а еще около 37 в голосовании не участвовали, передает ТАСС.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, озвучиваю позицию России по данному вопросу, заявил 12 декабря, что международному сообществу следует сосредоточиться на оказании практического содействия правительству Мьянмы в урегулировании кризиса, а не на попытках усилить давление на власти страны.

Ситуация в штате Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, обострилась 25 августа. В этот день боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По последним данным, в столкновениях погибли 414 человек, более 600 тысяч жителей бежали в соседнюю Бангладеш.