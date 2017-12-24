Мединский: государству важно, чтобы люди ходили в кино и смотрели хорошие фильмы

Отечественной культуре посвящена программа "Действующие лица", которая выходит на канале "Россия 1". Герой передачи — министр культуры России Владимир Мединский.

"Я терпеть не могу попкорн, — признается министр культуры РФ Владимир Мединский, — но я могу вам рассказать, откуда он взялся. В 30-е годы, в годы Великой Депрессии, в кинотеатры ходили, чтобы поесть, потому что это было единственное доступное развлечение в Америке, и так утешали безработных. Вот в кино и ходили всей семьей, а попкорн — это была самая дешевая и пустая еда, которая почти ничего не стоила, а о калориях тогда не думали".

Российский зритель ходит в кино, конечно же, не за попкорном. Отечественный кинематограф сегодня на подъеме. Прошлый год стал рекордным, лучшим по кассовым сборам за всю новейшую историю. Минкультуры рассчитывает, что в 2017-м будет новый рекорд.

- А по какому принципу деньги на кино выделяются? По политическим соображениям: если патриот — дам, не патриот — не дам?

- Бог с вами! Это было бы слишком просто и неэффективно. Нет, деньги выделяются по конкурсу. Мы создаем внутреннюю конкуренцию.

И здесь работает уже общественная экспертиза, которая решает, какие проекты поддерживать. Я скажу честно, что мы стараемся максимально не вмешиваться в работу Фонда кино содержательно, пусть они сами несут ответственность за свою продукцию, хотя, в общем-то, право вето у нас есть, — говорит Владимир Мединский.

То, что в российском кинематографе наши фильмы набирают популярность, — факт. Но факт и то, что пока Голливуду они уступают: и бюджетами, и кассовыми сборами. Так, может, действительно стоит ввести защитный барьер? Предложение Министерства культуры — обязать все кинотеатры отчислять 3% от сборов в Фонд кино для финансирования отечественного кинематографа. Во Франции, к примеру, такой сбор — 12%.

- А почему вы считаете, что это не отразится на цене билета?

- Потому что не отразится, потому что цена билета формируется независимо. Она никак не определяется наличием или отсутствием сбора, цена билета определяется исключительно рынком и платежеспособностью населения, качеством кинопродукции, желанием граждан смотреть это за свои кровные деньги, — подчеркивает министр культуры.

В ноябре сразу четыре российских фильма — в лидерах проката, в том числе картины, снятые при поддержке телеканала "Россия 1": "Салют-7" и "Легенда о Коловрате".

"Мы ежегодно выпускаем на экраны от 100 до 150 российских фильмов. Если говорить о картинах, которые выйдут в январе, то это наши мультфильмы "Три богатыря и принцесса Египта" и "Чудо-Юдо". С одним мы связываем большие надежды. Это фильм о столкновении сверхдержав в спорте — СССР и США – "Движение вверх", — рассказал Мединский.

Если сегодня в Москве в некоторых кинотеатрах билеты стоят по 500 рублей, то в регионах можно посмотреть фильм за 150. Министерство культуры субсидировало и продолжит субсидировать муниципальные кинотеатры. Как говорит Владимир Мединский, государству очень важно, чтобы люди ходили в кино и смотрели хорошие фильмы.