Герман Греф предостерегает Запад от расширения санкций

Глава Сбербанка Герман Греф предостерегает от введения широкомасштабных американских санкций в отношении России, заявляя, что в этом случае Холодная война покажется "детской забавой".

Если в рамках расширения санкций против России государственные банки РФ будут отключены от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, такие санкции будет "иррациональными", заявил президент и председатель правления Сбербанка в интервью британской The Financial Times.

Идея отключения России от SWIFT неоднократно звучала из уст западных политиков с момента введения первых санкций США и Евросоюза против России из-за кризиса на Украине в 2014 году. Однако, пишет FT, данная идея все это время оставалась в запасе как "ядерный вариант". Ухудшение отношений России и США лишь прибавляет опасений, что отключение РФ от системы SWIFT может быть одной из возможных мер.

Ранее Герман Греф заявил, что допускает некоторое расширение санкций в отношении России, но оно вряд ли будет носить критический характер, напоминает РИА Новости. После введения странами Запада санкций против России Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз подчеркивала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

К международной системе SWIFT подключены почти 11 тысяч крупнейших финансовых организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против России, но не намерена уступать. В 2015 году был создан российский аналог системы SWIFT — электронная система взаиморасчетов "Мир".