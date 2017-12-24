"Справороссы" поддержат Путина

Президиум центрального совета "Справедливой России" рекомендовал съезду партии поддержать на выборах президента России кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина.

Как заявил по окончании заседания в воскресенье первый заместитель председателя фракции "справороссов" в Госдуме Михаил Емельянов, партия на выборах-2018 поддержит кандидатуру Путина.

"Поддержим Путина", — сказал Емельянов, отвечая на вопрос, как партия будет участвовать в президентской кампании будущего года, пишет РИА Новости.

Со своей стороны лидер партии Сергей Миронов заявил после заседания президиума центрального совета "Справедливой России", что представители партии войдут в инициативную группу по выдвижению Путина, а также "в те или иные штабные структуры, потому что мы будем проводить агитацию за нашего общего кандидата, я в этом не сомневаюсь".

Съезд "Справедливой России", где будет принято решение о формате участия партии в выборах главы государства, пройдет 25 декабря в Москве.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.