Пранкеры узнали у Хейли главный секрет американцев. Полная версия

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились до постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

Разговор с американским дипломатом состоялся от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Пранкеры узнали, что США дружат с Польшей не без корысти и, как обычно, пристально следят за событиями в одной вымышленной азиатской стране. Ну а главное, что удалось выведать Вовану и Лексус у Хейли, – США абсолютно во всех мировых проблемах винят Россию и продолжат вредить ей.

После обмена приветствиями с "Моравецким" Хейли сразу поблагодарила поляков за отказ поддержать антиамериканскую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН. Мировое сообщество осудило решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Польша воздержалась при голосовании по этому вопросу в Генассамблее.

Хейли пообещала, что США этого "никогда не забудут", и Польша навеки станет "дорогим другом" американцев. Пранкеры не остались в долгу и заверили Хейли, что Штаты могут рассчитывать на поддержку Польши.

Американцы считают, что Россия надавила на Лигу арабских государств, чтобы сформировать протестную позицию Генассамблеи в целом.

Далее разговор свернул на трудности поляков в общении с Украиной. Пранкеры рассказали американскому дипломату о том, что на Украине считают героями националистов, которых поляки признали убийцами невинных людей. Вован и Лексус поинтересовались, почему США и Украина проголосовали против предложения России запретить "героизацию нацизма".

Хейли ответила, что понимает позицию Польши, но в отношениях с Украиной для Америки главное – давить на Россию. США стремятся принудить российские власти к возврату Крыма и исполнению Минских соглашений.

Также Хейли пообещала поднять перед американской администрацией вопрос о дискриминации на Украине национальных меньшинств. Возможно, американцы заставят Киев изменить закон о госязыке.

Пранкеры не могли не поинтересоваться у американского посла в ООН и позицией Белого дома в отношении возвращения Крыма в состав России.

Ответ был очевиден: США намерены держать Россию под санкциями до тех пор, пока она не вернет полуостров Украине. В феврале будущего года можно ожидать продления антироссийских ограничений.

Хейли не захотела подробно ответить на вопросы пранкеров о поставках американского летального оружию Украине и перспективах строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Европу.

Вован и Лексус не могли обойти вниманием и судьбу оппозиционного украинского политика Михаила Саакашвили. Пранкеры уверили Хейли в том, украинские власти преследуют Саакашвили незаконно, и попросили США надавить на Украину.

Во второй половине беседы пранкеры поинтересовались у американского представителя мнением о ситуации в Биномо. Пикантности обсуждению придал факт, что Биномо – выдуманная "азиатская страна".

Пранкеры: Я очень рад. Еще один момент меня интересует — Биномо. Это не так далеко от Вьетнама, на юге Китая. Вы знаете Биномо?

Хейли: Да-да.

Пранкеры: Они хотят независимости.

Хейли: Правильно.

Пранкеры: У них были выборы, мы предполагаем, что там замешана Россия.

Хейли: Да, конечно, безусловно.

Пранкеры: И теперь эти земли Биномо обостряют ситуацию в Южно-Китайском море.

Хейли: Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем за ситуацией. И, думаю, будем продолжать наблюдение как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря.

Пранкеры: Да, верно. Какие действия должны быть предприняты в отношении Биномо?

Хейли: Я узнаю, какова реальная позиция США в отношении этого и вернусь к вам с ответом, что следует делать или что следовало сделать.

"Премьер Моравецкий" попросил у Хейли совета, что делать с агрессивным Путиным в следующем году (видимо, после выборов президента в России)?

Американка уверила пранкеров, что Совбез будет сплоченно противостоять инициативам России и "ставить ее на место".

Розыгрыш Хейли завершился эпично. Пранкеры спросили про "отношения" Кевина Спейси и Петра Порошенко.

Пранкеры: Хотелось бы завершить нашу беседу не на политической ноте. Читали ли вы сегодня шокирующее интервью господина Порошенко?

Хейли: Нет, но я ознакомлюсь с ним.

Пранкеры: Он сказал, что в 2015-м году Кевин Спейси посещал Украину.

Хейли: Да, это смешно.

Пранкеры: И в ходе ужина он начал клеиться к президенту, положил ему руку на колено.

Хейли: Да вы что?

Пранкеры: Да, это просто сумасшествие. Порошенко стал алкоголиком из-за этого.

Хейли: Это очень смешно. Я обязательно добуду это интервью и прочитаю его.

Вован и Лексус добили Хейли рассказом о признании экс-премьера Польши Беаты Шидло. Якобы президент США Трамп не так давно домогался ее.

"Да, очень интересное время, и много обвинений еще впереди", — отреагировала Хейли.