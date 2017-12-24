Пранкеры узнали у Хейли главный секрет американцев. Полная версия

Пранкеры узнали у Хейли главный секрет американцев. Полная версияЧитайте нас в Telegram
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились до постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.
Разговор с американским дипломатом состоялся от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Пранкеры узнали, что США дружат с Польшей не без корысти и, как обычно, пристально следят за событиями в одной вымышленной азиатской стране. Ну а главное, что удалось выведать Вовану и Лексус у Хейли, – США абсолютно во всех мировых проблемах винят Россию и продолжат вредить ей.
После обмена приветствиями с "Моравецким" Хейли сразу поблагодарила поляков за отказ поддержать антиамериканскую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН. Мировое сообщество осудило решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Польша воздержалась при голосовании по этому вопросу в Генассамблее.
Хейли пообещала, что США этого "никогда не забудут", и Польша навеки станет "дорогим другом" американцев. Пранкеры не остались в долгу и заверили Хейли, что Штаты могут рассчитывать на поддержку Польши.
Американцы считают, что Россия надавила на Лигу арабских государств, чтобы сформировать протестную позицию Генассамблеи в целом.
Далее разговор свернул на трудности поляков в общении с Украиной. Пранкеры рассказали американскому дипломату о том, что на Украине считают героями националистов, которых поляки признали убийцами невинных людей. Вован и Лексус поинтересовались, почему США и Украина проголосовали против предложения России запретить "героизацию нацизма".
Хейли ответила, что понимает позицию Польши, но в отношениях с Украиной для Америки главное – давить на Россию. США стремятся принудить российские власти к возврату Крыма и исполнению Минских соглашений.
Также Хейли пообещала поднять перед американской администрацией вопрос о дискриминации на Украине национальных меньшинств. Возможно, американцы заставят Киев изменить закон о госязыке.
Пранкеры не могли не поинтересоваться у американского посла в ООН и позицией Белого дома в отношении возвращения Крыма в состав России.
Ответ был очевиден: США намерены держать Россию под санкциями до тех пор, пока она не вернет полуостров Украине. В феврале будущего года можно ожидать продления антироссийских ограничений.
Хейли не захотела подробно ответить на вопросы пранкеров о поставках американского летального оружию Украине и перспективах строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Европу.
Вован и Лексус не могли обойти вниманием и судьбу оппозиционного украинского политика Михаила Саакашвили. Пранкеры уверили Хейли в том, украинские власти преследуют Саакашвили незаконно, и попросили США надавить на Украину.
Во второй половине беседы пранкеры поинтересовались у американского представителя мнением о ситуации в Биномо. Пикантности обсуждению придал факт, что Биномо – выдуманная "азиатская страна".
Пранкеры: Я очень рад. Еще один момент меня интересует — Биномо. Это не так далеко от Вьетнама, на юге Китая. Вы знаете Биномо?
Хейли: Да-да.
Пранкеры: Они хотят независимости.
Хейли: Правильно.
Пранкеры: У них были выборы, мы предполагаем, что там замешана Россия.
Хейли: Да, конечно, безусловно.
Пранкеры: И теперь эти земли Биномо обостряют ситуацию в Южно-Китайском море.
Хейли: Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем за ситуацией. И, думаю, будем продолжать наблюдение как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря.
Пранкеры: Да, верно. Какие действия должны быть предприняты в отношении Биномо?
Хейли: Я узнаю, какова реальная позиция США в отношении этого и вернусь к вам с ответом, что следует делать или что следовало сделать.
"Премьер Моравецкий" попросил у Хейли совета, что делать с агрессивным Путиным в следующем году (видимо, после выборов президента в России)?
Американка уверила пранкеров, что Совбез будет сплоченно противостоять инициативам России и "ставить ее на место".
Розыгрыш Хейли завершился эпично. Пранкеры спросили про "отношения" Кевина Спейси и Петра Порошенко.
Пранкеры: Хотелось бы завершить нашу беседу не на политической ноте. Читали ли вы сегодня шокирующее интервью господина Порошенко?
Хейли: Нет, но я ознакомлюсь с ним.
Пранкеры: Он сказал, что в 2015-м году Кевин Спейси посещал Украину.
Хейли: Да, это смешно.
Пранкеры: И в ходе ужина он начал клеиться к президенту, положил ему руку на колено.
Хейли: Да вы что?
Пранкеры: Да, это просто сумасшествие. Порошенко стал алкоголиком из-за этого.
Хейли: Это очень смешно. Я обязательно добуду это интервью и прочитаю его.
Вован и Лексус добили Хейли рассказом о признании экс-премьера Польши Беаты Шидло. Якобы президент США Трамп не так давно домогался ее.
"Да, очень интересное время, и много обвинений еще впереди", — отреагировала Хейли.
-
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт Datsun on-DO
- Хит-парад. Печь-самоходка, или Машины, ездящие на всем, что горит
- Появились первые подробности о комплектациях нового кроссовера BMW X7
- Элитные автомобили "Кортеж" готовятся пополнить гараж ФСО
- Спортивная версия Lada Vesta замечена на испытаниях
-
Игроманию включат в Международную классификацию болезней
- Шоссе заставят вырабатывать электричество
- Глава ЦБ замечена в клипе про странный эффект новых купюр
- Новозеландский вулкан получил права человека
- Пассажира самолета госпитализировали из-за вонючих носков
- Коалы устроили драку посреди дороги. Видео
-
Главная задача "Единой России" - победа Путина на выборах
- Зюганов встал на защиту мавзолея Ленина
- Борис Джонсон рассказал "Вестям в субботу", зачем прилетел в Москву
- Трамп о резолюции по КНДР: страны хотят мира, а не смерти
- Лаврентьев назвал сроки освобождения заключенных в Сирии
-
Big Data предсказывает спрос и планирование производства
- Шатдауна не будет. Трамп подпишет закон о налогах
- Худшая неделя для биткоина. Конец близко?
- Шесть самых тревожных событий 2017 года
- Бедные и зависимые: 17 столиц регионов России
- Словакия арестовала поставки газа на Украину
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Страсти на Страстном: 15 хостелов по одному адресу
- Членов секты лечили соленым чаем и энергией Солнца
- Андрей Воробьёв: Москва и область - это один мегаполис
- Северная часть зеленой ветки метро опять закрыта
- Насыщенные выходные: от "Путешествия в Рождество" до тропического лета
- 2017-й подходит к концу: итоги года в городе
-
34 часа под землей: уникальные кадры
- Путин призвал строить армию нового поколения
- Инфляция в цифрах и в ощущениях
-
Подруги искалеченной ревнивым мужем женщины рассказали об их отношениях
- Синоптики обещают сильнейшие морозы на следующей неделе
- ФСБ разоблачила нелегальную типографию радикальных исламистов
- Электричка сбила пожилого мужчину с внуком у станции "Кратово"
- Мотоциклист-автохулиган погиб, пытаясь уйти от полиции
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Самые популярные приложения россиян: версия Google
- Секреты YouTube: как посмотреть недоступное видео
- Не все "Сбербанки" на Android одинаково полезны
- Почему Германия запретила детские смарт-часы?
-
Худеть по правилам и без: звездные диеты, которые не работают
- Что происходит с телом перед смертью?
- Есть вопрос: можно ли съесть так много, что желудок разорвется
- Самый темный день в году: что нужно знать о сезонной депрессии
- Что происходит с носом на холоде?
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Вековые представления о работе мозга оказались ошибочными
- Не поддавайтесь жалобным мордам: почему шоколад опасен для собак
- Астрономы разглядели огромные "пузыри" на поверхности красного гиганта
-
Стоит ли смотреть новые "Звездные войны"?
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Юпитер ближе, чем кажется
- Самые впечатляющие фото 2017 года
- Как научиться легко просыпаться по утрам
- Художник из Петербурга создает картины на снегу
- К берегам США прибило корабль-призрак, усеянный деликатесами
-
Хитяева рассказала об отношениях с мужчиной на 30 лет младше ее
- Актера Петренко могут признать невменяемым
- Серьезно больная Дана Борисова подает в суд на врачей скорой
- Актера Александра Михайлова чудом вернули с того света
-
Forbes назвал самых богатых знаменитостей уходящего года
- Вручены премии Европейской киноакадемии, среди лауреатов российский режиссер
- Коллеги и друзья вспоминают Леонида Броневого
- Их там не ждали! Группа U2 выступила в берлинском метро
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Политика
Экономика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Путин уверен: впереди страну ждут победы
Скончался выдающийся российский лингвист Андрей Зализняк
Трамп пытается контролировать мысли людей
"Справороссы" поддержат Путина
"Движение вверх": блокбастер человеческих судеб
Финал "Синей птицы": победители выйдут на сцену со звездами
Кадыров помогает Деду Морозу в добрых делах
Парламентские выборы: каталонцы не предали Пучдемона
ЕС погряз во внутриполитических разборках
Выброс радиоактивного рутения: "Маяк" ни при чем
2017 год: кого мы потеряли
Дед Мороз посетит матчи чемпионата мира-2018
20-летний форвард "Боавишты" Феррейра умер от рака
Чудеса Рождества
Лихач убил невесту и десять ее подружек
Киев: Яценюка в Женеве проверяли не по линии Интерпола
Сноуден разработал "мобильного сторожа"
Фигуристка Медведева без отбора попала на чемпионат Европы
Атмосферное давление в Москве упало почти до рекорда
На границе ЕС с Украиной образовались километровые пробки
Глушаков заинтриговал своих поклонников отдыхом на Мальдивах
Стюардесса компании "ЮТэйр" выпала из самолета
7 здоровых привычек, которые больше не работают
Министр финансов США получил к Рождеству коробку навоза
Канцлер Австрии: Турции нет места в Евросоюзе
Идеальная акустика и верность традициям: Дом музыки отметил юбилей
Встречайте Новый год с каналом "Россия"!
Это победа кино и спорта: первые зрители о фильме "Движение вверх"
Подарите Эмилю жизнь: страшная болезнь разрушает мозг ребенка
Чемпион по "Тетрису": в основе игры хаос и смерть
Apple признала факт замедления старых моделей iPhone
"Фердинанд": за что хвалят и за что ругают новый мультфильм
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере