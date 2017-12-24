Полонский подал документы в ЦИК

Предприниматель Сергей Полонский в воскресенье подал в Центризбирком России документы, необходимые для выдвижения на выборы президента.

Ранее в воскресенье самовыдвижение Полонского было поддержано на собрании группы избирателей, в которой участвовали 520 человек. По закону в собрании должно принять участие не менее 500 человек. После этого самовыдвиженец должен до 7 января включительно подать в ЦИК РФ документы, передает ТАСС.

Пакет документов для ЦИК должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, в также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах.

Самовыдвиженцам на этапе регистрации предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 300 тысяч, при этом не более 7,5 тысячи подписей в одном регионе.

Бывший девелопер Полонский до кризиса 2008 года считался одним из богатейших предпринимателей России. Летом 2017 года российский суд приговорил бизнесмена к пяти годам заключения за обман дольщиков на 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил из-за истечения срока давности.

По мнению некоторых юристов, обвинительный приговор не помешает Полонскому баллотироваться в президенты РФ. В ЦИК сообщали, что вопрос о его регистрации ведомство будет решать после официального старта избирательной кампании и получения соответствующих документов от кандидата, сообщает РИА Новости.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.