Дед Мороз посетит матчи чемпионата мира-2018

Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что летом 2018 года поедет на чемпионат мира по футболу и будет поддерживать сборную России. В 2016 году он заявил, что сбреет бороду в случае победы российских футболистов на турнире.

"Я занимаюсь всеми видами спорта и поеду на чемпионат мира по футболу в 2018 году, — сказал Дед Мороз во время визита в Грозный, его слова передает ТАСС. — Буду поддерживать нашу сборную команду".

Заявление Деда Мороза могло стать своеобразным ответом игрокам сборной России по футболу, которые ранее выступили в роли помощников новогоднего волшебника.