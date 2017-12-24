Под Липецком автобус съехал в кювет: четверо пострадавших

В Липецкой области съехал в кювет рейсовый автобус. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, ДТП произошло в воскресенье возле населенного пункта Малый Хомутец в Добровском районе области. Автобус следовал по маршруту Липецк–Ратчино. Всего в машине находились 29 пассажиров. Обстоятельства аварии выясняются.