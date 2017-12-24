ЦИК принял документы у Навального

Блогер Алексей Навальный в воскресенье вечером подал в ЦИК документы, необходимые для выдвижения на выборы президента России.

По выходным дням Центризбирком принимает документы кандидатов с 10:00 до 15:00. Однако около 16:00 журналистам объявили, что по решению председателя ЦИК Эллы Памфиловой рабочий день продлен из-за большого количества кандидатов, желающих подать документы.

Собрание избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы главы государства прошло в воскресенье утром в шатре на пляже в Серебряном бору. За выдвижение блогера проголосовали 742 участника собрания. По закону, для регистрации группы избирателей достаточно 500 человек.

Как передает ТАСС, Навальный приехал в здание ЦИК примерно в 19:30. В это же время в атриуме Центризбиркома у новогодней елки, где ждал Навальный, появился другой кандидат-самовыдвиженец — предприниматель Сергей Полонский, у которого рабочая группа завершала прием документов. Примерно в тот же час документы приехал подавать еще один самовыдвиженец — журналист Олег Лурье.

Ранее процедуру выдвижения уже прошел лидер ЛДПР Владимир Жириновский, документы подали бизнес-омбудсмен, глава Партии роста Борис Титов, основатель "Яблока" Григорий Явлинский и ряд других кандидатов.

Между тем глава ЦИК неоднократно поясняла, что Навальный на данный момент не может баллотироваться на выборах из-за имеющейся судимости. По словам Памфиловой, Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.