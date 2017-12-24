Макрон не отпустил министров на рождественские каникулы

Президент Франции Эммануэль Макрон велел министрам не уезжать далеко от своих министерских дел.

Официальный представитель правительства Бенжамен Гриво сообщил, что циркуляр с требованиями президента министры получили 30 ноября. Макрон также призвал своих подчиненных не выключать телефон во время каникул. К этому правилу все отнеслись с пониманием. Очередной совет министров состоится уже 3 января.

Сам Макрон уже отпраздновал свое 40-летие в замке Шамбор на прошлой неделе.

В минувшую пятницу президент на базе в Нигере встретился с 500 французскими военными, участвующими в операции "Бархан". Там состоялся праздничный ужин от шеф-повара Елисейского дворца.

После поездки в Нигер Макрон вернулся во Францию и вместе с женой Брижит отправился в коммуну Туке на севере страны, где планирует встретить Рождество.

Однако Макрон готов в любой момент изменить свои планы, передает РИА Новости.