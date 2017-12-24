Игрок "Ванкувера" Бурмистров завершил карьеру в НХЛ

Российский нападающий Александр Бурмистров принял решение завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге. В нынешнем сезоне форвард выступал за клуб "Ванкувер Кэнакс" и в 24 матчах забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

О решении Бурмистрова объявил агент хоккеиста Дэн Милстейн на своей странице в Twitter. "Александр Бурмистров из "Ванкувер Кэнакс" завершил карьеру в НХЛ. Объявление о его будущем будет сделано в ближайшие дни", – написал он.

Alexander Burmistrov of Vancouver Canucks has retired from the NHL. Announcement on future will follow in the coming days. — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 24 декабря 2017 г.

В Континентальной хоккейной лиге права на чемпиона мира-2014 принадлежат казанскому "Ак Барсу", который уже ждет возвращения игрока в Россию. "Приятные и неожиданные новости, мы рады возвращению Бурмистрова на родину, — сказал генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов, которого цитирует РИА Новости. — Все детали по контракту еще предстоит обсудить, но здорово, что перед плей-офф "Ак Барс" получает такое усиление".