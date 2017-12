Игрок "Ванкувера" Бурмистров завершил карьеру в НХЛ

Российский нападающий Александр Бурмистров принял решение завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге. В нынешнем сезоне форвард выступал за клуб "Ванкувер Кэнакс" и в 24 матчах забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

О решении Бурмистрова объявил агент хоккеиста Дэн Милстейн на своей странице в Twitter. "Александр Бурмистров из "Ванкувер Кэнакс" завершил карьеру в НХЛ. Объявление о его будущем будет сделано в ближайшие дни", – написал он.

Alexander Burmistrov of Vancouver Canucks has retired from the NHL. Announcement on future will follow in the coming days.