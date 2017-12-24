Секунда в секунду: "цифра" помогла решить проблему 11 часовых поясов

Прогресс в цифровом телевещании теперь позволит всем жителям страны в этот день и в эту новогоднюю ночь в объявленное время увидеть на телеканале "Россия 1" и "Иронию судьбы", и "Голубой огонек", и поздравление президента. Не все догадываются, что до сих пор это было не так, — миллионы россиян встречали Новый год по местному времени, а поздравления от главы государства получали либо за час до, либо на час позже полуночи. Да, одиннадцать часовых поясов ставят непростые задачи. Теперь на праздничный вечер 31-го декабря еще одна из них решена.

Страна — огромная. 11 часовых поясов. Чтобы во Владивостоке так же, как в Москве, утренние программы будили не на ночь глядя, а итоги дня подводились именно в 20:00, пришлось адаптировать эфиры каналов к местному времени. Для этого создали специальную систему дублевого вещания. Пять абсолютно одинаковых эфирных версий отличаются друг от друга только лишь смещением относительно столичного времени: на два, четыре, шесть и восемь часов. Уникальная система работает без сбоев уже полвека, а само телевидение, конечно, бурно развивается.

Развлекательные и научные передачи, фильмы и новости в 80-х стали цветными. Уже в 2000-х каналы ВГТРК одними из первых перешли на широкий формат вещания. И мы стали видеть больше. И совсем недавно картинка на телеэкранах стала столь четкой, что различить можно малейшие детали на заднем фоне.

Сеть филиалов медиахолдинга ВГТРК перевооружается по последнему слову технического прогресса: новые аппаратные, студии, камеры и свет позволили создавать телевизионный продукт высочайшего качества и в регионах.

"Грандиозным прорывом стала возможность вещания региональных филиалов в пакете цифровых каналов мультиплекса, это и расширило зону вещания, и охват населения, и, что немаловажно, не теряется качество картинки", — отметил Дмитрий Мозолюк, руководитель территориального отделения филиала ВГТРК ГТРК "Кубань" в Сочи.

"И выездные операторы теперь чувствуют, что каждый план нужно более тщательно выверять, и ведущие более трепетно относятся к своему образу, потому что недочеты при таком качестве сигнала сразу бросаются в глаза нашим зрителям", — сказала Диана Василова, ведущая программы "Вести — Татарстан".

Высокое качество вещания уже стало привычным для зрителей, как и система дублирующих эфиров. Единственный день в году, когда картинка на экране не совпадает с реальным местным временем, — 31 декабря.

Жители нечетных часовых поясов, где разница во времени с Москвой — плюс час, три, пять, семь и девять, главные новогодние события, поздравление президента и бой Кремлевских курантов слышат не в полночь, а в 23 часа или час ночи. Часовых поясов — 11, а дублей -всего пять. Зрители Камчатки, Хабаровска, Иркутска и Омска — аудитория — 30 миллионов человек — уже даже привыкли и отмечают праздник два раза.

Так было пятьдесят лет. Но в этом году все изменится! Телеканал "Россия 1" 31 декабря подготовил своим зрителям потрясающий подарок, новогодний сюрприз – это запуск шести дополнительных нечетных дублей. А значит, наступление Нового года на телеэкранах совпадет с его действительным приходом по местному времени.

"Технология была, но реализовать это мы смогли только лишь сейчас, когда сдали в эксплуатацию сеть цифрового эфирного телевидения. Те самые 11 часовых поясов всегда страдали от того, что получали поздравление президента либо в 11 часов вечера, либо уже в полночь", — рассказал Виктор Пинчук, первый заместитель генерального директора РТРС.

Итак, 31 декабря и в новогоднюю ночь каждый зритель телеканала "Россия 1" увидит праздничную телепрограмму в соответствии со своим временем. Все технические службы к выполнению этой задачи готовы.

Впервые в истории страны, включив канал "Россия 1", поздравление президента услышат в каждом доме. И не за час до или после Нового года. Ровно в 12 часов ночи будут бить и куранты на Спасской башне возвещая о наступлении 2018 года.