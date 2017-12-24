Кадыров помогает Деду Морозу в добрых делах

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал помощником Деда Мороза по добрым делам. В Чечне волшебник впервые, он похвалил страну за подготовку к Новому году.

Уже 27 декабря на главной площади Грозного будет зажжена 52-метровая новогодняя ель.

Кадыров получил в подарок теплую безрукавку, он собирается ее носить.

Вместе с дедушкой чеченский лидер загадал главное желание: мир во всем мире и счастье для всех детей на планете. Обо всем этом Кадыров написал в Telegram.