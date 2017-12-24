Порошенко будет праздновать Рождество дважды

Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с Рождеством по Григорианскому календарю. Оно впервые отмечается в стране как государственный праздник, украинцы получили в этот день дополнительный выходной.

В своем поздравлении глава государства заявил, что решил праздновать Рождество дважды.

Как подчеркнул Порошенко, Украина уникальна своей веротерпимостью и уважением к религиозным чувствам. "Мы — это православные, греко-католики, римо-католики. Мы — целое разнообразие протестантских церквей. Мы — мусульмане и иудеи. Мы все вместе — украинцы", — цитирует высказывание президента его пресс-служба.

Порошенко пожелал украинцам "теплого Рождества, веселых праздников, жизни, счастливой и долгой", передает РИА Новости.