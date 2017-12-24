Тема:

Ситуация на Украине 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
24 декабря 201722:14

Порошенко будет праздновать Рождество дважды

фото EPA

Читайте нас в Telegram

Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с Рождеством по Григорианскому календарю. Оно впервые отмечается в стране как государственный праздник, украинцы получили в этот день дополнительный выходной.

В своем поздравлении глава государства заявил, что решил праздновать Рождество дважды.

Как подчеркнул Порошенко, Украина уникальна своей веротерпимостью и уважением к религиозным чувствам. "Мы — это православные, греко-католики, римо-католики. Мы — целое разнообразие протестантских церквей. Мы — мусульмане и иудеи. Мы все вместе — украинцы", — цитирует высказывание президента его пресс-служба.

Порошенко пожелал украинцам "теплого Рождества, веселых праздников, жизни, счастливой и долгой", передает РИА Новости.

Ранее по теме

Коротко

19:33

При пожаре в Зеленограде погиб человек

18:55

На канатной дороге во Франции заблокированы 100 лыжников

18:41

Транскавказская магистраль будет закрыта еще не менее суток

17:52

Скончался лингвист Андрей Зализняк

16:59

Лихач убил невесту и десять ее подружек

16:01

В метро Петербурга закрыты три станции из-за бесхозных предметов

14:47

Яшину посоветовали изучить законы, прежде чем проводить акции

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин уверен: впереди страну ждут победы

Путин уверен: впереди страну ждут победы

3 часа назад
Россия строит свою оборону с учетом политических реалий

Россия строит свою оборону с учетом политических реалий

2 часа назад
Скончался выдающийся российский лингвист Андрей Зализняк

Скончался выдающийся российский лингвист Андрей Зализняк

6 часов назад
Националисты в Киеве предлагают отправить Саакашвили на родину

Националисты в Киеве предлагают отправить Саакашвили на родину

4 часа назад
Трамп пытается контролировать мысли людей

Трамп пытается контролировать мысли людей

2 часа назад
Пранкеры узнали у Хейли главный секрет американцев. Полная версия

Пранкеры узнали у Хейли главный секрет американцев. Полная версия

3 часа назад
"Справороссы" поддержат Путина

"Справороссы" поддержат Путина

3 часа назад
"Движение вверх": блокбастер человеческих судеб

"Движение вверх": блокбастер человеческих судеб

2 часа назад
Финал "Синей птицы": победители выйдут на сцену со звездами

Финал "Синей птицы": победители выйдут на сцену со звездами

11 часов назад
223
Макрон не отпустил министров на рождественские каникулы

Макрон не отпустил министров на рождественские каникулы

2 часа назад
Кадыров помогает Деду Морозу в добрых делах

Кадыров помогает Деду Морозу в добрых делах

2 часа назад
Парламентские выборы: каталонцы не предали Пучдемона

Парламентские выборы: каталонцы не предали Пучдемона

2 часа назад
ЕС погряз во внутриполитических разборках

ЕС погряз во внутриполитических разборках

2 часа назад
Выброс радиоактивного рутения: "Маяк" ни при чем

Выброс радиоактивного рутения: "Маяк" ни при чем

2 часа назад
Секунда в секунду: "цифра" помогла решить проблему 11 часовых поясов

Секунда в секунду: "цифра" помогла решить проблему 11 часовых поясов

1 час назад
Мединский: государству важно, чтобы люди ходили в кино и смотрели хорошие фильмы

Мединский: государству важно, чтобы люди ходили в кино и смотрели хорошие фильмы

1 час назад
Израильских шахматистов не пустили в Саудовскую Аравию

Израильских шахматистов не пустили в Саудовскую Аравию

2 часа назад
2017 год: кого мы потеряли

2017 год: кого мы потеряли

2 часа назад
Стратегия нацбезопасности: как Америка сходит с ума по мировому господству

Стратегия нацбезопасности: как Америка сходит с ума по мировому господству

3 часа назад
Дед Мороз посетит матчи чемпионата мира-2018

Дед Мороз посетит матчи чемпионата мира-2018

3 часа назад
Герман Греф предостерегает Запад от расширения санкций

Герман Греф предостерегает Запад от расширения санкций

4 часа назад
Клубы РФПЛ в 2017 году были оштрафованы на 20 миллионов рублей

Клубы РФПЛ в 2017 году были оштрафованы на 20 миллионов рублей

4 часа назад
20-летний форвард "Боавишты" Феррейра умер от рака

20-летний форвард "Боавишты" Феррейра умер от рака

4 часа назад
Чудеса Рождества

Чудеса Рождества

5 часов назад
Лихач убил невесту и десять ее подружек

Лихач убил невесту и десять ее подружек

7 часов назад
Танцевальная пара Боброва - Соловьев может скоро распасться

Танцевальная пара Боброва - Соловьев может скоро распасться

7 часов назад
Страсти на Страстном: старинные особняки превращаются в ночлежки

Страсти на Страстном: старинные особняки превращаются в ночлежки

7 часов назад
Киев: Яценюка в Женеве проверяли не по линии Интерпола

Киев: Яценюка в Женеве проверяли не по линии Интерпола

8 часов назад
Волкер: только санкции заставят Москву выполнять Минские соглашения

Волкер: только санкции заставят Москву выполнять Минские соглашения

9 часов назад
Авария автобуса в Коми: водитель винит неизвестное животное

Авария автобуса в Коми: водитель винит неизвестное животное

9 часов назад
Сноуден разработал "мобильного сторожа"

Сноуден разработал "мобильного сторожа"

9 часов назад
Фигуристка Медведева без отбора попала на чемпионат Европы

Фигуристка Медведева без отбора попала на чемпионат Европы

10 часов назад
Атмосферное давление в Москве упало почти до рекорда

Атмосферное давление в Москве упало почти до рекорда

10 часов назад
На границе ЕС с Украиной образовались километровые пробки

На границе ЕС с Украиной образовались километровые пробки

10 часов назад
Володин назвал блокировку Кадырова в Instagram и Facebook "затыканием ртов"

Володин назвал блокировку Кадырова в Instagram и Facebook "затыканием ртов"

11 часов назад
Глушаков заинтриговал своих поклонников отдыхом на Мальдивах

Глушаков заинтриговал своих поклонников отдыхом на Мальдивах

11 часов назад
Стюардесса компании "ЮТэйр" выпала из самолета

Стюардесса компании "ЮТэйр" выпала из самолета

11 часов назад
Грузинское гостеприимство: сколько жилья можно купить в Тбилиси, продав двушку в Москве

Грузинское гостеприимство: сколько жилья можно купить в Тбилиси, продав двушку в Москве

11 часов назад
"Есть такая профессия - развиватель": Полонский изложил предвыборную программу

"Есть такая профессия - развиватель": Полонский изложил предвыборную программу

12 часов назад
7 здоровых привычек, которые больше не работают

7 здоровых привычек, которые больше не работают

13 часов назад
Министр финансов США получил к Рождеству коробку навоза

Министр финансов США получил к Рождеству коробку навоза

13 часов назад
Канцлер Австрии: Турции нет места в Евросоюзе

Канцлер Австрии: Турции нет места в Евросоюзе

15 часов назад
В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия завершил первый тестовый полет

В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия завершил первый тестовый полет

18 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дешевого "Датсуна"

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дешевого "Датсуна"

22.12.2017 21:53
Идеальная акустика и верность традициям: Дом музыки отметил юбилей

Идеальная акустика и верность традициям: Дом музыки отметил юбилей

22.12.2017 15:40
ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ" будут транслировать матчи чемпионата мира-2018

ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ" будут транслировать матчи чемпионата мира-2018

22.12.2017 14:31
Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

22.12.2017 12:46
Это победа кино и спорта: первые зрители о фильме "Движение вверх"

Это победа кино и спорта: первые зрители о фильме "Движение вверх"

22.12.2017 10:25
Подарите Эмилю жизнь: страшная болезнь разрушает мозг ребенка

Подарите Эмилю жизнь: страшная болезнь разрушает мозг ребенка

21.12.2017 10:40
Чемпион по "Тетрису": в основе игры хаос и смерть

Чемпион по "Тетрису": в основе игры хаос и смерть

5 часов назад
Apple признала факт замедления старых моделей iPhone

Apple признала факт замедления старых моделей iPhone

23.12.2017 17:43
"Фердинанд": за что хвалят и за что ругают новый мультфильм

"Фердинанд": за что хвалят и за что ругают новый мультфильм

23.12.2017 14:18