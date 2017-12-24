Израильских шахматистов не пустили в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия отказала в выдаче виз семерым израильским шахматистам, которые собирались принять участие в чемпионате мира по рапиду и блицу. Турнир пройдет в Эр-Рияде с 26 по 30 декабря, призовой фонд составит два миллиона долларов.

Решение связано с тем, что между Саудовской Аравией и Израилем в настоящее время нет дипломатических отношений. "Визы для израильских игроков не выданы и не будут выданы", — сообщил вице-президент Международной федерации шахмат (FIDE) Исраэль Гельфер, которого цитирует ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Израильская сторона высказала недовольство решением Саудовской Аравии и не исключила, что подаст судебные иски в FIDE. "Это не чемпионат мира, если шахматистам мешают участвовать в соревновании, — заявил пресс-секретарь Израильской шахматной федерации Лиор Айзенберг. — Каждый шахматист должен иметь право участвовать в турнире на основе профессиональных навыков, независимо от национальности".