Застрявших на горе во Франции лыжников благополучно эвакуировали

Спасатели эвакуировали около 150 человек, застрявших в воскресенье на горе во французских Альпах из-за поломки горнолыжного подъемника. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел во второй половине дня неподалеку от горнолыжного курорта Шамрус в департаменте Изер на юго-востоке Франции. По словам сотрудника местного спецподразделения полиции Давида Жандра, речь шла исключительно о технической проблеме. Причины поломки пока не установлены.

Горнолыжников эвакуировали семь профессиональных спасателей на двух вертолетах местного отделения службы гражданской обороны. Они вручную доставали застрявших туристов из кабинок подъемника.

Как заверил глава туристического офиса курорта Шамрус Франк Лекутр, все спасенные горнолыжники " успеют к рождественскому столу".