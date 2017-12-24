В российском футболе грядут изменения с лимитом на легионеров

Российский футбольный союз 25 декабря на своем исполкоме будет рассматривать изменения лимита на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге. Сейчас в турнире действует схема "6+5", при которой на поле в составе одной команды не могут находиться более шести иностранцев.

Данную схему планируется изменить на "10+15", сообщает ТАСС. Согласной этой схеме, в заявку клуба из 25 человек будут допускаться шесть иностранцев без ограничений, а еще четверо могут быть заявлены дополнительно только в случае соответствия трем качественным критериям. Переход на новую схему лимита в случае ее одобрения будет проходить в течение трех трансферных окон.

Первым критерием является участие футболиста в не менее чем в трех играх за основную или молодежную сборные своей страны за последние три года. Кроме того, легионеры должны сыграть не менее половины матчей за свой клуб в предыдущем сезоне в чемпионате, входящем в топ-10 рейтинга УЕФА на момент перехода. Заключительным критерием является участие легионеров не менее чем в трех играх Лиги чемпионов или Лиги Европы, начиная с групповой стадии, за последние три года.

В этой схеме существуют и исключения. Например, иностранные футболисты, играющие в России на момент принятия новой конфигурации лимита, не попадут под ограничение качественных критериев. При этом игроки, которые имеют гражданство какой-либо из стран Евразийского экономического союза, не будут считаться легионерами.