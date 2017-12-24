Митрион: мой бесполезный бой с Емельяненко – подарок Америке

Митрион: мой бесполезный бой с Емельяненко – подарок АмерикеЧитайте нас в Telegram
Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион усмехнулся над россиянином Федором Емельяненко, назвав их бой бесполезным. Также он пошутил, что этот поединок – подарок всей Америке на Рождество.
Поединок прошел в июне 2017 года и закончился уже в первом раунде. На второй минуте боя случился обоюдный нокдаун. Оба спортсмена упали, но Митрион смог быстрее подняться, после чего нанес серию ударов и выиграл бой.
"Счастливого Рождества, Америка. Мой подарок тебе, — написал Митрион на своей странице в Instagram, опубликовав фото Емельяненко после нокаута. — Это, очевидно, шутка, ведь я говорю, что этот бесполезный бой — мой подарок для всей моей страны". Кроме того, американский боец добавил в конце хэштег "я люблю троллить вас, идиотов".
#MerryChristmasAmerica #MyGiftToYou HAHAHA, YOU WHINY LITTLE BITCHES! It's obviously a joke since I'm saying an irrelevant fight is my gift to my entire country. #ILOVETROLLINGYOUIDIOTS
Публикация от Creepy McCreeperson (@mattmitrione) Дек 24, 2017 at 4:38 PST
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