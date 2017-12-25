Гватемала переводит свое посольство в Израиле в Иерусалим

Как заявил президент Гватемалы Джимми Моралес, им принято решение о переносе посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Этому предшествовал его телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

После такого решения Гватемала стала второй после США страной, которая планирует перенести свое диппредставительство в Иерусалим, что фактически означает признание этого города столицей Израиля, напоминает "Интерфакс".

Как сообщалось, на минувшей неделе Генассамблея ООН 128 голосами против восьми приняла резолюцию, требующую, чтобы статус Иерусалима был определен на основе переговоров между Палестиной и Израилем.