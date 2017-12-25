Тема:

Палестино-израильский конфликт 3 часа назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
25 декабря 201705:13

Гватемала переводит свое посольство в Израиле в Иерусалим

Global Look Press

Читайте нас в Telegram

Как заявил президент Гватемалы Джимми Моралес, им принято решение о переносе посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Этому предшествовал его телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

После такого решения Гватемала стала второй после США страной, которая планирует перенести свое диппредставительство в Иерусалим, что фактически означает признание этого города столицей Израиля, напоминает "Интерфакс".

Как сообщалось, на минувшей неделе Генассамблея ООН 128 голосами против восьми приняла резолюцию, требующую, чтобы статус Иерусалима был определен на основе переговоров между Палестиной и Израилем.

Ранее по теме

Коротко

08:30

В Кабуле террорист-смертник атаковал афганскую разведслужбу

07:04

ДТП на Филиппинах унесло жизни 20 человек

06:23

Стрельбу в Пенсильвании признали терактом

06:17

Авиакатастрофа во Флориде: 5 погибших

05:27

Ринго Старр станет рыцарем

05:13

Гватемала переводит свое посольство в Израиле в Иерусалим

03:24

В Перу помилован экс-президент страны Фухимори

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Кабуле террорист-смертник атаковал афганскую разведслужбу

В Кабуле террорист-смертник атаковал афганскую разведслужбу

31 минута назад
Антон Силуанов: по итогам года инфляция в России будет рекордно низкой

Антон Силуанов: по итогам года инфляция в России будет рекордно низкой

2 часа назад
Миллионы христиан отмечают Рождество

Миллионы христиан отмечают Рождество

8 часов назад
Стрельбу в Пенсильвании признали терактом

Стрельбу в Пенсильвании признали терактом

2 часа назад
В Берлине водитель протаранил штаб-квартиру СДПГ

В Берлине водитель протаранил штаб-квартиру СДПГ

26 минут назад
Пересадка головы человека может стать реальностью

Пересадка головы человека может стать реальностью

2 часа назад
"Справороссы" поддержат Путина

"Справороссы" поддержат Путина

12 часов назад
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

24 минуты назад
Пранкеры узнали у Хейли главный секрет американцев. Полная версия

Пранкеры узнали у Хейли главный секрет американцев. Полная версия

12 часов назад
"Движение вверх": блокбастер человеческих судеб

"Движение вверх": блокбастер человеческих судеб

11 часов назад
2017 год: кого мы потеряли

2017 год: кого мы потеряли

11 часов назад
Финал "Синей птицы": победители выйдут на сцену со звездами

Финал "Синей птицы": победители выйдут на сцену со звездами

20 часов назад
292
Вратарь-ампутант из "Шапекоэнсе" забил протезом ноги

Вратарь-ампутант из "Шапекоэнсе" забил протезом ноги

1 час назад
Швейцария решила прояснить отношения с ЕС

Швейцария решила прояснить отношения с ЕС

1 час назад
Тщеславие сыграло с грабителем злую шутку

Тщеславие сыграло с грабителем злую шутку

2 часа назад
Авиакатастрофа во Флориде: 5 погибших

Авиакатастрофа во Флориде: 5 погибших

2 часа назад
Король Испании Филипп VI: ситуация в Каталонии не приведет к конфронтации

Король Испании Филипп VI: ситуация в Каталонии не приведет к конфронтации

2 часа назад
Ринго Старр станет рыцарем

Ринго Старр станет рыцарем

3 часа назад
Движение Femen провело акцию в Ватикане

Движение Femen провело акцию в Ватикане

4 часа назад
В Перу помилован экс-президент страны Фухимори

В Перу помилован экс-президент страны Фухимори

5 часов назад
На Канарах обнаружены опасные комары

На Канарах обнаружены опасные комары

7 часов назад
Siemens не удалось доказать свою правоту в споре с "Ростехом"

Siemens не удалось доказать свою правоту в споре с "Ростехом"

9 часов назад
Секунда в секунду: "цифра" помогла решить проблему 11 часовых поясов

Секунда в секунду: "цифра" помогла решить проблему 11 часовых поясов

10 часов назад
Мединский: государству важно, чтобы люди ходили в кино и смотрели хорошие фильмы

Мединский: государству важно, чтобы люди ходили в кино и смотрели хорошие фильмы

10 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 24 декабря 2017 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 24 декабря 2017 года

11 часов назад
155
Выброс радиоактивного рутения: "Маяк" ни при чем

Выброс радиоактивного рутения: "Маяк" ни при чем

11 часов назад
Трамп пытается контролировать мысли людей

Трамп пытается контролировать мысли людей

11 часов назад
Кадыров помогает Деду Морозу в добрых делах

Кадыров помогает Деду Морозу в добрых делах

11 часов назад
Россия строит свою оборону с учетом политических реалий

Россия строит свою оборону с учетом политических реалий

11 часов назад
Над баттлом: от домашних студий до "Олимпийского"

Над баттлом: от домашних студий до "Олимпийского"

11 часов назад
Макрон не отпустил министров на рождественские каникулы

Макрон не отпустил министров на рождественские каникулы

11 часов назад
Стратегия нацбезопасности: как Америка сходит с ума по мировому господству

Стратегия нацбезопасности: как Америка сходит с ума по мировому господству

12 часов назад
Путин уверен: впереди страну ждут победы

Путин уверен: впереди страну ждут победы

12 часов назад
Дед Мороз посетит матчи чемпионата мира-2018

Дед Мороз посетит матчи чемпионата мира-2018

12 часов назад
Чудеса Рождества

Чудеса Рождества

14 часов назад
Скончался выдающийся российский лингвист Андрей Зализняк

Скончался выдающийся российский лингвист Андрей Зализняк

15 часов назад
7 здоровых привычек, которые больше не работают

7 здоровых привычек, которые больше не работают

22 часа назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дешевого "Датсуна"

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дешевого "Датсуна"

22.12.2017 21:53
Идеальная акустика и верность традициям: Дом музыки отметил юбилей

Идеальная акустика и верность традициям: Дом музыки отметил юбилей

22.12.2017 15:40
ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ" будут транслировать матчи чемпионата мира-2018

ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ" будут транслировать матчи чемпионата мира-2018

22.12.2017 14:31
Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

22.12.2017 12:46
Подарите Эмилю жизнь: страшная болезнь разрушает мозг ребенка

Подарите Эмилю жизнь: страшная болезнь разрушает мозг ребенка

21.12.2017 10:40
Чемпион по "Тетрису": в основе игры хаос и смерть

Чемпион по "Тетрису": в основе игры хаос и смерть

14 часов назад
Apple признала факт замедления старых моделей iPhone

Apple признала факт замедления старых моделей iPhone

23.12.2017 17:43
"Фердинанд": за что хвалят и за что ругают новый мультфильм

"Фердинанд": за что хвалят и за что ругают новый мультфильм

23.12.2017 14:18