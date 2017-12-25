В США хотят увидеть бой Ковалева с Биволом

Российские боксеры Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол во второй половине 2018 году могут провести объединительный бой в полутяжелом весе. 3 марта оба боксера проведут свои бои в Нью-Йорке, в которых попытаются отстоять свои титулы.

Ковалев проведет защиту титула Всемирной боксерской организации (WBO) в бою против соотечественника Игоря Михалкина. Бивол в свою очередь перед этим будет боксировать с обязательным претендентом, кубинцем Салливаном Баррерой за титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Если оба российских боксера защитят свои титулы, то между ними должен состояться объединительный бой за чемпионские пояса, сообщает ТАСС со ссылкой на польский портал Ringpolska. Организацией поединка хочет заняться американский телеканал HBO.