Ринго Старр станет рыцарем

Ринго Старр станет рыцаремЧитайте нас в Telegram
По информации британского издания The Sun, барабанщик группы The Beatles Ринго Старр будет удостоен титула рыцаря. Сообщается, что письмо из Букингемского дворца пришло музыканту несколько недель назад, Ринго Старр получит титул за заслуги в области музыки и благотворительности.
Как известно, все участники группы The Beatles в 1965 году были награждены орденом Британской империи — рыцарским знаком отличия, учрежденным 100 лет назад королем Георгом V, напоминает ТАСС. В 1997 году участник группы Пол Маккартни был посвящен в рыцари за заслуги в области музыки.
Церемония посвящения Ринго Старра в рыцари состоится 1 января 2018 года на ежегодной церемонии вручения государственных наград Соединенного Королевства.
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