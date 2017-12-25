Авиакатастрофа во Флориде: 5 погибших

В американском штате Флорида в результате крушения двухмоторного самолета погибли пять человек. Трагедия произошла неподалеку от города Тампа в условиях густого тумана.

При падении самолет загорелся. Как говорят специалисты, у находящихся на его борту людей не было шансов выжить, сообщает телеканал "Россия 24" . Уточняется, что кроме пилота, в самолеты была семья из четырех человек.