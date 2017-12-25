Стрельбу в Пенсильвании признали терактом

Серию нападений на полицейских в Пенсильвании власти США признали терактом. В минувшую пятницу выходец из Египта, недавно побывавший на Ближнем Востоке, выстрелил в офицера, а спустя полчаса напал на второго полицейского.

Одна сотрудница полиции получила ранения, нападавшего застрелили, напоминает телеканал "Россия 24". В министерстве внутренней безопасности США заявили, что погибший — гражданин США, который прибыл в страну по иммиграционной визе, выданной на основе родственных связей.