Антон Силуанов: по итогам года инфляция в России будет рекордно низкой

В интервью телеканалу "Россия 24" министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что инфляция в России по итогам года будет рекордно низкой — около 2,5 процента. Также глава Министерства финансов дал предварительную оценку динамики роста нашей экономики.

Кроме того, министр говорил о планах по привлечению инвестиций, о евробондах, предназначенных для возвращения капиталов из-за рубежа, росте зарплат в 2018 годк и многом другом. Полностью интервью выйдет в эфир в понедельник, 25 декабря, после 11:00.