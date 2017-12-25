Тщеславие сыграло с грабителем злую шутку

Британская полиция поймала грабителя благодаря его телевизионной славе. Молодой человек по имени Джейми Шарп засветился в шоу "Самые глупые преступники" после того, как попал в аварию на угнанном автомобиле.

Мужчина снимал все на камеру, и в итоге не справился с управлением и попал в ДТП. Потерявшего сознание Шарпа достали из машины спасатели. Вскоре он угнал другую машину, ограбив заодно дом многодетной матери-одиночки. Преступление зафиксировали камеры наблюдения. Женщина выложила запись в Сеть в надежде, что мужчину поймают, и фанаты шоу "Самые глупые преступники" мгновенно узнали Шарпа и сообщили об этом в полицию, передает телеканал "Россия 24".

Примечательно, что среди обратившихся в полицию оказалась родная мать 28-летнего преступника. Суд приговорил Джейми Шарпа к четырем годам тюрьмы.